Egy hajszálon múlott a 11 napos Vencel élete

Még csak kilenc hónapos, mégis már több életmentő szívműtétet kellett végrehajtani egy bánhorváti kisfiún. Vencel egy ritka rendellenességgel született, ami miatt már 11 napos korában meg kellett műteni, most is egy beavatkozásra vár.

- Ez a szívműtét alapjaiban jól sikerült volna, de egy vérzéses komplikáció miatt nagyon hosszúra nyúlt. Tizenhat órás intervallum volt az, amit Vence a műtőben töltött – árulta el a kisfiú édesanyja a Tényeknek.

Ezután Vence olyan rossz állapotban volt, hogy nem sok esélyt adtak neki az orvosok. Ám Vence kitartott és folyamatosan erősödik. Ám a gyógyulásához még rengeteg minden szükségese.

Kiderült ugyanis, hogy a szívbillentyűje is hiányos és a tüdejével is probléma van. Vencel folyamatos ápolásra szorul, a szülei pedig nem tudják fedezni a költségeket, ezért most segítséget kérnek.