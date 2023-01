Újabb megpróbáltatás előtt áll a 9 hónapos szívfejlődési rendellenességgel született bánhorváti kisfiú

A bánhorváti Kovács Venci 9 hónappal ezelőtt a család harmadik gyermekeként jött világra – otthon, bábák segítségével, egy problémamentes várandóságot követően. Mivel a terhesség alatti diagnosztikai eredmények nem igazolták, hogy bármi baj lenne, magzati szívultrahangon nem voltak, így a 9 hónapos bánhorváti kisfiú szívfejlődési rendellenességével csak a születése után szembesültek a szülei.

A 9 hónapos bánhorváti kisfiú rengeteget mosolyog.

Fordított keringéssel született

„A medencés, egyébként nagyon klassz szülés utáni pillanatokban derült ki, hogy baj van. A babának cianotikus, kékes-szürkés színe volt, és a szaturáció is nagyon alacsony volt, így negyed órával a szülést követően már mentő jött értünk” – meséli Renáta, az édesanya, akit azzal szembesítettek, hogy Vencinek másfél hetes koráig át kell esnie egy nyitott szívműtéten. „Traumatikus volt” – mondja. A kisfiú egy komplex szívfejlődési rendellenességgel jött a világra, az úgynevezett nagyértranszpozícióval, ami azt jelenti, hogy a két nagyér, az aorta és az arteria pulmonalis megcserélve csatlakozik a szívhez, magyarán fordítva működik Venci keringése. Ez a fajta rendellenesség műthető, sőt, jó esetben a nagyértranszpozícióval született gyermekek akár már három hét múlva otthon is lehetnek, és onnantól maximum kontrollra kell csak járniuk, Vencelnél azonban egyéb probléma is fellépett, a bal és a jobb tüdőágán is van szűkület.

„Arra sarkalltak minket, hogy vegyünk búcsút a kisfiúnktól”

A legelső nyitott szívműtét 16 órás volt egy műtéti komplikáció miatt. „Mindent megtettek az orvosok és természetesen le sem mondtak róla, de próbáltak arra sarkallni minket, hogy vegyünk búcsút a kisfiúnktól, mert lehet, hogy elmegy” – mondja az édesanya. Vencel azonban hatalmas akaraterőről tett tanúbizonyságot, és az igazi kis harcos baba lassan elkezdett visszafelé építkezni. Mára eddig 3 nyitott szívműtéten, 2 rekeszműtéten és kettő katéteres beavatkozáson van túl, evését pedig gyomorszonda segíti, mert a két tüdőági szűkület és a bal lebénult rekeszizma miatt dupla annyit lélegzik, ami nehezíti az evést és természetesen a hízást is.

Szétszakadt a család

Az elmúlt 9 hónapban Renáta és Vencel mindössze négy alkalommal voltak otthon, összességében maximum hat hetet, a többi időt vagy a Bethesda Gyermekkórházban vagy a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben töltötték. „Nem tudtuk megtenni, hogy egyedül hagyjuk” – mondja Renáta. Így ő szinte mindig Pesten van, férje, és a két nagyobb gyermek pedig Bánhorvátiban.

Édesanyja sosem hagyja magára a 9 hónapos bánhorváti kisfiút.

A szétszakadt család csak most, karácsony után tudott újra egyesülni. December 28-án ugyanis hazamehetett Venci – egy átmeneti, de hosszabb időszakra. „Most azon dolgozunk, hogy növekedjen és fejlődjön, mert pár hónap múlva egy újabb katéteres beavatkozás következik, amivel a tüdőági szűkületeket tágítanák” – mondja Renáta, akinek egyelőre nem tudnak mit ígérni az orvosok. „Reménykedünk és várunk” – mondja az édesanya.

Segített az imalánc

A család azt már tudja, hogy bármikor, bármi megtörténhet. „Volt már olyan kontroll, amiből CT, majd utána rögtön egy 9 órás nyitott szívműtét lett. Pszichésen nagyon felőrli az embert, ami történik, de a hitünk meg tudott tartani minket. Hiszem, hogy sokat segített, hogy rengetegen imádkoztak Vencelért, látszott rajta, hogy elképesztő életösztön dolgozik benne. Hatalmas támogatást kaptunk a gyülekezettől! A Gottsegen Youtube oldalán van egy videó, amiben az áll, hogy "kutatások bizonyítják, hogy hamarabb és kevesebb szövődménnyel gyógyulhatnak meg azok a szívbetegek, akikért imádkoznak. A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben dolgozók ezt több alkalommal tapasztalták. Csodálatos gyógyulások történtek olyan szívbeteg gyermekek és felnőttek esetében, akikért imaláncot indították". Szerintem ez sokat elmond – mondja Renáta, akinek a remény és a hit mellett van még egy nagy segítsége, hogy elviselje a hatalmas kihívásokat és embert próbáló időszakot, ez pedig Vencike mosolya.

„Sokat vigyorog, csodás kis teremtés! Nagyon sokszor ő támogatott minket” – mondja édesanyja, aki csak egyet kíván: „Én azt szeretném, hogy legyen egy életrevaló kamasz, aki kiesz minket a vagyonunkból” – mondja nevetve.

Jól jön a segítség

Az elmúlt 9 hónap anyagilag nagyon megviselte a családot. Bár Vencel kórházi kezelése nem kerül pénzbe, az édesapa a kisfiú születése után egy hónapig táppénzen volt, hetente akár kétszer is utazik Budapestre, Renáta pedig el sem mozdul kisfia mellől. „Elfáradtunk anyagilag, minden tartalékunkat felégettük” – monda az édesanya. Ha tud segíteni a Kovács családnak és Vencelnek, akkor azt a Supersum Alapítványon keresztü teheti meg.