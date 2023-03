Több riasztást is kiadtak: veszélyes fordulatot vesz az időjárás

A Dunától keletre azonban akár késő délutánig eshet az eső, sőt északkeleten havas eső is kialakulhat - olvasható a köpönyeg.hu előrejelzésében.

Erős, több helyen viharos lesz az északnyugati szél, mellyel több fokkal hidegebb levegő zúdul hazánk térségébe.

A legtöbb helyen napközben nem emelkedik, hanem csökken a hőmérséklet. Markáns hidegfront érkezik. 5-10 fok lesz.

Figyelmeztető előrejelzés

Hétfőn napközben elsősorban délnyugati határ mentén lesznek kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulásához, melyek lokálisan apró szemű jeget és szélerősödést okozhatnak - számolt be róla az Országos Meteorológiai Szolgálat. Késő délutántól kezdődően egyre nagyobb területen feltámad az északnyugati szél, nagy területen számíthatunk 70-80 km/h-t meghaladó széllökésekre. Kiemelten a Dunántúl keleti felén, illetve Szabolcsban és a Zemplén környezetében a legerősebb széllökések elérhetik, akár meg is haladhatják a 90 km/h-t, egy egy helyen a 100 km/h-t is. A csapadékzóna súlypontja hétfőn napközben délnyugatról fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik.