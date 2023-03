Újabb rendkívüli támogatást jelentett be a kormány

A kormány a háború és a szankciók sújtotta gazdasági helyzetben is mindent megtesz a teljes foglalkoztatottság megvédése érdekében, ezért újabb 1 milliárd forintot biztosít a mobilitás segítésére. Így idén is elérhető lesz az utazási- és lakhatási támogatás, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába program - jelentette be keddi közleményében Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.