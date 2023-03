Lottólázban égnek a magyarok, közel 4 milliárd forint a tét

Továbbra is várja új tagját az Ötöslottó milliárdosainak klubja, hiszen tavaly október óta nem született telitalálatos Magyarország legnépszerűbb lottójátékán. Amennyiben a szombati sorsoláson sem lesz telitalálat, a főnyeremény összege akár a TOP5-be is beléphet.

A mesés összeg a szerencsevadászok érdeklődését is felkeltette, a tavalyi átlagos héthez viszonyítva 13%-kal nőtt meg a forgalom a játékon, hetente pedig mintegy 1,3 millió szelvény tulajdonosa várja, hogy rámosolyogjon Fortuna. A halmozódás mértéke tovább fokozta a játékkedvet: az év első hetéhez is viszonyítva – amikor a jackpot mértéke 1,85 milliárd forint volt – 12%-kal nőtt a feladott szelvények száma. Az Ötöslottó főnyereménye nem először mozgatta meg az országot, a mesés halmozódás 2003-ban például nem csak a hazai, hanem a határon túli szerencsevadászokat is vonzotta, a rekord összegnek köszönhetően kígyózó sorok alakultak ki a határmenti értékesítőhelyeken.

Fontos azonban kiemelni, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, amelyre átutalással kerül a szemkápráztató összeg, amennyiben 90 napon belül jelentkezik az úgynevezett nagynyertes-vonalon.