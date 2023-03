Hamarosan a korábbinál is nagyobb napszél éri el a Földet

A közelmúltban ez lesz a második, a Földnél 20-szor nagyobb méretű óriási lyuk, mely áthasította a Nap felszínét, ezzel egy napszelet szabadítva bolygónk felé. A tudósok szerint ez akár arra is alkalmas lehet, hogy egy időre működésképtelenné tegyen egyes műholdakat.

A közelmúltban ez lesz a második napszél, ami eléri a Földet (Képünk illusztráció) Fotó: Alexander Chaikin / Shutterstock

Az első lyuk, amelyet még március 23-án észleltek a tudósok 30-szor akkora volt, mint a Föld. Annak keletkezése egy olyan napszelet generált, mely akkor gyönyörű sarki fényeket hozott létre egészen Arizonáig.

Mindkét lyukat a NASA Solar Dynamics Obszervatóriuma rögzítette, amely a Napot tanulmányozza.

Ezek a lyukak mágnesesen nyitott területek, amelyek a nagy sebességű napszél egyik forrása

– hangsúlyozta a NASA.

Bár a lyuk keletkezéséről készült felvételek elsőre meglehetősen riasztónak tűnhetnek, nem azt jelzik, hogy veszélyben vagyunk tőlük itt a Földön.

Ezek a lyukak nagyon gyakoriak a napon. Bár különböző pontjain is megjelenhetnek, leggyakrabban a sarkkörökhöz közel jönnek létre. A lyukak hatása általában ártalmatlan, bár a műholdas kommunikáció és a nagy magasságú rádióadások időnként átmenetileg megszakadhatnak tőlük. Most pénteken, március 31-én is erre számítanak a tudósok. A második lyuk a nap egyenlítőjének közelében jött létre.

– Ennek a mostani lyuknak semmi különös nincs az alakjában. Az elhelyezkedése ugyanakkor nagyon érdekessé teszi – mondta az Insidernek Daniel Verscharen, a University College London űr- és klímafizikai professzora, aki arra számít, hogy a lyuk miatt felénk közeledő napszél péntek este és szombat reggel ér majd el bennünket.