„Vérzik a szívem” – Zokognak Michael Schumacher rajongói, üzent a legenda

Mick Schumacher második lett az idei svédországi Race of Champions (Bajnokok Versenye, RoC) elnevezésű viadal egyénijében, amelyen a Forma–1 sztárjaitól a legjobb ralisokig, az autóversenyzés különböző szakágainak krémje méri össze a gyorsaságát különböző autókban és feladatokban. A 23 éves német pilótát a döntőben az a Mattias Ekström győzte le, aki többek között ralikrosszban és a német túraautó-bajnokságban (DTM) is nyert már. A hazaiak legendája a RoC korábbi kiírásaiban legyőzte már a "kis Schumi" apját, Michael Schumachert is. Most éppen erről üzent, megríkatva ezzel a hétszeres F1-világbajnok rajongóit.

Michael Schumacher (balra) és Ekström a 2007-es versengésük után Fotó: AFP

– Mindenki tudja, hogy kétszer is döntőztem Michaellel. Ezért is volt most fantasztikus érzés Mickkel versenyezni. Számomra nagyon megható ez, mert az édesapjával csak kellemes pillanataim voltak. Egészen különleges érzés volt Micket is a döntőben látni. Nagyon büszke vagyok, mert ő egy óriási tehetség, és sok siker áll még előtte. Már előre örülök a hátralévő párharcainknak. Azt hiszem, nem tart sokáig, mire le fog győzni – mondta Ekström, aki "Schumacher 2.0" előtt kétszer (2007-ben Londonban, majd 2009-ben Pekingben) legyőzte Michael Schumachert is.

A közösségi oldalán két különleges fotót is szentelt a témának a svéd autóversenyző. A felsőn a 2009-es győzelme után látható, amikor az apát vette a hátára, az alsón pedig 14 év elteltével ugyanezt tette a Schumacher fiúval.

Amilyen az apja, olyan a fia.

Köszönöm a nagyszerű és érzelemdús versenyt, Mick! – kommentálta a képeket Ekström az Instagramon, hozzábiggyesztve a #KeepFightingMichael (azaz: küzdj tovább, Michael!) címkét is, amely a 2013 végi síbalesete óta ápolásra szoruló Michael Schumacher családjának és szurkolóinak jelmondata lett az utóbbi időben.

Meg is szállták a kommentszekciót Schumacher hívei:

"Megríkattál minket a képernyő előtt";

"Nagyon megható hallani, ahogy Michaelről beszélsz";

"Jaj, a szívem. Ez annyira szép";

"Micsoda megható győzelmi beszéd";

"Vérzik a szívem! Milyen mély érzelmek" – sorjáznak az Ekström-bejegyzés után az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások.