Szívszorító: kilenc hónapos várandós felesége gyűjt pénzt a debreceni éberkómás ralisnak

- A kialakult szomorú helyzetet nehezíti, hogy december elején érkezik Ricsi első gyermeke a kis Janka, így a jövőben már ketten várják őt majd haza. Ricsi felesége, Krisztina május óta, terhesen is, minden egyes nap, munka után ment be hozzá a kórházba, ápolja-gondozza őt, együtt nézik a rallyközvetítéseket a versenyekről. A pici megérkezése után azonban még nehezebb lesz számára is Ricsi látogatása, amennyiben orvosai egyáltalán engedélyezik azt számára a babával