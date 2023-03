"Itthon halt meg, a karomban tartottam" - elhunyt az R&B koronázatlan királya

Szomorú hír érkezett: életének 71. évében elhunyt az R&B-slágerek királya, Bobby Caldwell.

Sajtóhírek szerint a világhírű zenész hosszan tartó betegség után szerettei körében távozott. A dalszerző és énekes Caldwell nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az Open Your Eyes, vagy a What You Won't Do for Love.

Bobby Caldwell 1978-ban, a What You Won’t Do for Love című slágerrel szerzett magának hírnevet, a dal egyenesen a Billboard élére repült. A legendás rapper, Tupac az 1998-as posztumusz slágerét, a Do For Love-ot is erről a slágerről mintázta.

Caldwell 1951-ben született Manhattanben, később azonban már Miamiban nevelkedett, itt szívta magába a latin és haiti zenét, a reggae és az R&B muzsikát is. Akkor érte el első áttörést, amikor a 70-es évek elején Little Richard ritmusgitárosa lett, majd 1978-ban leszerződött a TK Recordshoz, amely főleg fekete előadókkal dolgozott.

Bobby itthon halt meg. Szorosan a karomban tartottam, amikor elhagyott minket. Örökre összetört a szívem

– idézi a The Guardian a zenész özvegyének szavait.