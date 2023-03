Romantikus jelenet a Duna TV stúdiójában: Kovács Áron dalban kérte meg szerelme kezét

Szombat este útjára indult A Dal 2023, ahová idén is hazánk legjobb 40 dala jutott be. Az este nem okozott csalódást annak, aki hangzatos szövegekért, vagy búgó, érzelmes dallamokért kapcsolt a csatornára. Sőt, még a keményebb zenét kedvelők is megtalálhatták a kedvükre valót. Idén sem kevesebb, mint tízmilliós összdíjazású a verseny a nyertes számára, de már a döntőbe való bekerülés is milliós nyereménnyel jár. A legfiatalabbak mellett a színpadra álltak olyan ismert énekesek is, mint a rég látott Varga Zsuzsa, a Sztárban Sztár leszek! fiatal tehetsége, Szirtes Dávid, vagy a műsorvezető Kovács Áron, aki az este legemocionálisabb dalát hozta el nekünk.

A szakmai zsűrit Wolf Kati, Mező Misi, Egri Peti és Ferenczi Gyuri alkotják Fotó: MTI

Meglepetésekből nem volt hiány

Adamis Anna tiszteletére egy közös produkcióval nyílt meg az este, majd a válogatót a hányattatott sorsú Szirtes Dávid folytatta Az igazi történeted-del, akit a Tv2 Sztárban Sztár leszek! műsorából ismerhettünk meg, és aki dalában az életéről mesélt. Dávidot édesapja egyévesen elhagyta, édesanyja pedig képtelen volt a babát ellátni, ezért nagyszülei nevelték a fiút. Azonban a nagymama korai halála után a fiú nevelőszülőknél találta magát, most pedig, hogy a showműsor meghozta számára a sikert, szívesen énekli meg dalában az életét. Mi több, zenéjének kifejezetten pozitív hangvételét a zsűri is nagyon kedvelte, de sajnos ez a továbbjutáshoz nem lett végül elegendő.

Dávidot egy igazi girl-power követte, a HolyChicks , akik csak csajokból verbuválódtak össze. A női zenekarnál a zsűri éppen a női energiákat hiányolta kissé, ezért le is pontozták a lányokat.

Befordulós pop?

Az este egyik nagy meglepetése Varga Zsuzsa volt, aki az ezredforduló nagy sikerzenekara, a Venus egykori énekese. A pop után nem várt letisztultsággal, és igazi underground szellemiségű dallal állt újra színpadra. A Te beszéled a nyelvemet valahol az alternatív, az avantgárd és a pop határvonalán egyensúlyozik. Izgalmas produkció volt, Egri Péter szerint ez az évad legelőremutatóbb dala, 33 ponttal jutalmazták, továbbjutott a következő fordulóba.

A zúzás első fázisa következett Zsuzsa művészi popzenéje után: a Mirror mutatta meg, hogy milyen a kemény zene: a fiúk metált játszottak. A zsűriszékből Wolf Kati is kiválóan hozta a hörgést, ami színfoltnak jó volt, azonban a banda számára nem hozta meg a sikert: a továbbjutáshoz nem volt elég a produkció.

Érzelmek a köbön

A Patocska Olivér vezette OliverFromEarth Utoljára látni nehéz című dala követte a zúzást a sorban, de ők szerelmes, melankolikus balladájukkal elvarázsolták a közönséget, és a zsűrit is egyaránt. Egy izgalmas, intellektuális szerelmi csalódás vallomása volt ez, meg is lett az eredménye, hiszen Olivérrel és csapatával szintén lehet találkozni a következő adások egyikében.

A romantika folytatódott: Szebényi Dániel első szóló dala, a Vigasztaló csendült fel, melyben a nézők alighanem az este legjobb éneklését hallhatták, így Dani is a szerencsés továbbjutók között találta magát.

A The Anahit az igazi up to date hazai popzenét hozta Bírom még slágergyanús nótájával. Wolf Kati ki is emelte, hogy a mai ember felfogása szerint íródott, ezért is tartja nagyon trendinek. Utánuk érkezett az este második metálos produkciója, az Escape My Shadows. A srácok felpörgették a műsort, még Fodor Imre is rázta a haját a kulisszák mögött. A popcsapat nem, a metál banda viszont továbbjutott, nem máshogy, mint a közönség által!

Lackfi Dorottya főszereplősével, aZorka folytatta az estét. Lackfi János költő lánya a tehetségével elvarázsolta a közönséget. A Tavasz, tél című daluk pedig igazi kávéházas popzene hangulatába vitte a hallgatóságot, azonban Dorkáék sem kaptak elég pontot a továbbjutáshoz.

Lánykérésre írta

Mi sem lehet romantikusabb annál, mint ahogyan az ismert műsorvezető Kovács Áron dala lezárta az estét. Lágy, néhol népzenei dallamvezetésű szerelmi vallomás volt ez, sőt az is kiderült, hogy Áron ezt párjának írta a leánykérésre. A hölgy igent mondott, mit is mondhatott volna? A Lennél 34 ponttal az este legnagyobb pontszámait zsebelte be, ezzel egyből az élen jutott tovább a következő fordulóba. A zene mögötti látványban élő homokanimációt láthattunk. A produkció további különlegessége pedig, hogy Kovács Áron mellett a fia hegedült, így egészen családias hangvételűre sikeredett az előadás.

A négy továbbjutó tehát: a metálos Escape My Shadows, a szerelmes Kovács Áron, a költői OliverFromEarth, a mindenkit leéneklő Szebényi Dániel, és az avantgárd Varga Zsuzsa voltak. Gratulálunk!