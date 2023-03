Elárulta az időutazó a halhatatlanság titkát

Jósoltak már gyilkos madárinfluenza-vírust, ígértek hosszabb életet, és elvileg csütörtökön megkezdődött a Föld inváziója is, szóval a magukat különböző korokból érkező időutazókként hirdető TikTok-tartalomgyártók szerint igencsak sűrű évünk van már most, pedig még alig kezdődött el a március. Épp ezért kezeljük erős fenntatásokkal a magát Eno Alaricnak nevező illető szavait, illetve posztjait is! Mindenesetre hősünk azt mondja, ő bizony 2671-ből érkezett, így tudomása van arról, hogy hamarosan rálelünk a halhatatlanság titkára – bá nem épp úgy, ahogy szeretnénk.

Vajon tényleg halhatatlanság vár ránk a jövőben?

Nos, a ténykedése alatt eddig 1,2 millió kedvelést begyűjtő "időutazó" szerint az emberiség a jövőben képes lesz nem csak a saját, de az állatok tudatát is feltölteni egy virtuális világba, ahol aztán örökké élhetnek. Halhatatlan Mátrixnak nevezi mindezt, és a tudomány legnagyobb áttöréseként hivatkozik rá. Persze – csak hogy ne legyen minden olyan szép és jó –, aki egyszer belép a virtuális világba, az a fizikaiba már nem térhet vissza. Ez természetesen számos emberben kételyeket ébreszt, valamint sok kérdést is felvet.

Nos, ha mindez nem is válik valóra, vagy legalábbis nem a közeljövőben, de örömmel megnéznénk egy sci-fi sorozatot, ami ezt az alapötletet járja körbe.