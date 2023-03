Már ma megkezdődik a világvége – figyelmeztet az időutazó

Továbbra is igen nagy népszerűségnek örvend az "időutazó-trend" a TikTokon és egyéb közösségi oldalakon: azaz páran azt állítják magukról, hogy a jövőből jöttek, és ennek köszönhetően pontosan tudják, mi vár ránk az elkövetkező napokban-hetekben-években. Jellemzően semmi jó, gyakorta világvége – így ha akad olyan, aki minden ilyen tartalomgyártó szavait készpénznek veszi, az már jó pár apokalipszist átélt.

Jönnek az idegenek? Vége a világnak? Ma minden kiderül! Fotó: Pixabay

Nos, a Darkness Timetraveler nevű felhasználó nem árul zsákbamacskát, már a neve s arra utal, hogy bizony sötét időszak vár ránk, és egyik videójában el is árulta, mi ez: jönnek az idegenek, akik nem is annyira idegenek. Az "időutazó" (tegyük erősen idézőjelbe ezen meghatározást!) szerint ugyanis március 2-án veszi kezdetét az invázió. Ekkor érkeznek meg azok a földönkívüliek, akik valójában visszatérnek közénk, hiszen (elmondása szerint) eredetileg övék volt a Föld, és most megkezdik az előkészületeket ahhoz, hogy visszavegyék azt.

A folytatás? Nos, az se lesz jobb: 2024-ben veszi kezdetét a háború, am 2038-ban a Föld pusztulásával ér véget. Az egyetlen reménysugár: nem hal ki teljesen az emberiség, máskülönben hogy tudna tartalomgyártónk 2858-ból visszautazni? Már ha igazat mond... ;)