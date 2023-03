Hiába figyelmeztette barátnője, meghalt egy 24 éves fiatal Várpalotánál

Megdöbbentő képsorokat rögzített a kamera. Darabokra tört az autó hátulja, kitörtek az ablakai és leszakadt az ajtaja, miután lesodródott az útról és fának csapódott, majd felborult Várpalota közelében.

A tragédia megelőzhető lett volna / Fotó: Tények

Három fiatal utazott a kocsiban, a hátsó ülésen ülő nő kirepült, ugyanis nem volt bekapcsolva a biztonsági öve. Az életéért folytatott hosszas küzdelem, sajnos tragédiával zárult.

- A rendelkezésre álló adatok szerint az autó 28 éves sofőrje nem választotta meg helyesen a sebességét – közölte a rendőrségi szóvivő a Tényekkel.

- A helyszínre kiérkező bajtársaim, a hosszas újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni az életét. Egy fiatal férfi pedig könnyebb kézsérülést szenvedett. Őt bajtársaim stabil állapotban szállították a területileg illetékes sürgősségi osztályra – vette át a szót a mentős szóvivő.

Úgy tudni, hogy a fiatalok Ősi településen voltak szórakozni, ahol sokat ittak, mielőtt Várpalotára indultak volna. A Tények azt is megtudta, az elhunyt fiatal lányt előre figyelmeztette a barátnője a veszélyre. Kérte, hogy ne üljön be a részeg férfi mögé. Ráadásul a sofőrnek is könyörögtek, hogy ne vezessen ittas állapotban.