Fagyálló és patkányméreg után, most sósavas hússal fenyegetik a kutyákat Budapesten

A budapesti kutyás-közösség felveszi a harcot az állatok életére törő bántalmazókkal szemben. Van ahol nyomravezetői díjjal, máshol a rendőrség segítségével, és az információk azonnali megosztásával támogatják egymást a tragédiák elkerülésében. Belegondolni is szörnyű, de minimum 6 különböző kerületben történtek már mérgezéses esetek a kutyákkal szemben. Több helyen áldozatot is követelt már a kutyák elleni agresszió. Lapunk korábban beszámolt a Margit-szigeti esetről is, ahol több tucat kutya betegedett meg egy ismeretlen méreg elfogyasztása után.

Tragédiává is fajulhat, ha mérget esznek a kutyák a földről /Fotó: RIDO PAHOTAN TUA MANIK / Shutterstock

Szinte már mindegyik fővárosi kerületnek saját kutyás Facebook-csoportja van, ahol az információ áramlás történik. Így szereztek tudomást róla a IX. kerületi ebtulajdonosok, hogy néhány héttel ezelőtt egy ismeretlen férfi méreggyanús anyagot helyezett el a Ferenc téren. Lehet, hogy épp a gyors figyelmeztetésnek hála óvták meg a kutyákat a tragédiától.

Az eset hatalmas port kavart, és feljelentést is történt az ügyben, így a rendőrség nyomozást is indított környezetkárosítás vétség gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen.

Ráadásul a kerület kutyásai összefogtak és 400 ezer forintos nyomravezetői díjat szedtek össze, amit annak szánnak, aki bizonyító erejű információval rendelkezik az elkövető kilétéről.

Sósavval leöntött húsok miatt támadt most riadalom

Most szintén a IX. kerületből olyan információk jutottak a Ripost birtokába, hogy csupán néhány utcával beljebb, a Boráros téri kutyafuttatóban találtak kidobott húsokat a helyi gazdák. Az egyik szemtanú beszámolója szerint vélhetőleg sósavval leöntött húsokról lehet szó.

Sziasztok, a múlt héten valakik sósavas húst tettek ki a Boráros futiban. Eredmény: egy halott, két sebesült eb. Nagyon vigyázzatok, ne egyen fel semmit a kutya a földről

– írta bejegyzésében egy olvasójuk, aki további információt is megosztott a lappal.

- Úgy tűnik, hogy az történt, hogy kiborítottak valamennyi húst, majd leöntötték sósavval. A sérült kutyáknak pedig a mancsát marta ki a sav, ezért lesántultak, enni meg sajnos nem volt jó ötlet belőle.

- számolt be a gazdi.

Ezt az információt a rendőrség nem tudta megerősíteni a lapnak, ugyanis nem történt egyelőre feljelentés az esettel kapcsolatban, így a hatóság nem tud nyomozást elrendelni, vagy bevizsgálni a kidobált élelmiszereket. A Budapesti Rendőrkapitányság azt kéri, hogy minden mérgezésgyanús esetben tegyenek feljelentést a kerület rendőrkapitányságán a gazdák, ugyanis csak akkor tudnak foglalkozni az egyre gyakrabban előforduló hasonló esetekkel.

Ezt tedd, ha megtörtént a baj!

Korábban a Metropol napilap felkereste Dr. Hámori Zsoltot, az elismert budapesti állatorvost, aki elárulta, mit tegyünk, hogyha kedvencünk mérget fogyasztott.

- Ha mérgezésre gyanakodnak, hozzák el hozzánk az ebet, akkor meghánytatjuk. Olyan is volt már, hogy behoztak egy kutyust, meghánytattuk, és egy nejlonzacskó jött ki belőle, vagy ilyen ürülékszerű dolog, ezek nem számítanak mérgezésnek.

A mérgeknek színe van, piros vagy kék. Volt már olyan esetem, hogy hoztak egy ebet, aki a pincében megevett valami mérget, és már tiszta kék volt a pofája, mert ugye a kék méreg ráragadt a bajszára, de ezt kiürítettük a szervezetéből, és nem is volt semmi baj. Komolyabb eseteknél pedig tudunk adni az állatnak infúziót, valamint véralvadás-elősegítőt, és jól is lesznek gyorsan az ebek

– árulta el az állatorvos.