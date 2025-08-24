Még el sem kezdődött a mérkőzés, már a botránytól tartanak Liverpoolban

A kezdősípszó még el sem hangzott, de a játékvezetői küldés körül máris akadnak kételyek Liverpoolban. Simon Hooper neve ugyanis sokakban rossz emlékeket idéz: tavaly a Tottenham elleni, 2–1-re elveszített találkozón több súlyos hibája is befolyásolta az eredményt.

Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett a Tottenham otthonában, amit Simon Hooper kétes ítéletei is befolyásoltak Fotó: Matthew Ashton - AMA

Hooper akkor érvénytelenítette Luis Díaz szabályos találatát, ráadásul két piros lapot is kiosztott – Curtis Jonesnak és Diogo Jotának –, ami miatt a Liverpool komoly hátrányba került. Nem csoda, hogy a szurkolók és a szakmai stáb is feszülten várják, mit hoz a hétfői összecsapás. - írja a This Is Anfield.

Liverpoolban aggódnak a bírói döntések miatt

Az oldalvonalnál Adrian Holmes és Simon Long segítik majd Hooper munkáját, míg a St. James’ Parkban Tony Harrington lesz a negyedik játékvezető. A VAR-szobában John Brooks felel a visszanézésekért, akinek neve szintén nem cseng túl jól a vörösök háza táján: Arne Slot a múlt szezonban többször is élesen kritizálta döntéseit. Brooks munkáját Steve Meredith segíti majd.

Liverpoolban tartanak Simon Hooper (balra) ítéleteitől a Newcastle elleni mérkőzés előtt Fotó: Jacques Feeney/Offside

A Liverpoolnál tehát minden adott ahhoz, hogy már a sípszó előtt kialakuljon egyfajta gyanakvás a játékvezetői stáb irányába. Bár a klub és a Vörösök szurkolótábora is abban bízik, hogy hétfő este minden a pályán történtekről szól majd, a múlt tapasztalatai miatt sokan attól tartanak, hogy ismét a bírók lesznek a főszereplők.