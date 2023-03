Ezért lett sztár a TikTok-on a fiatal állatorvos, akit több tízezren kedvelnek

Honnan tudod, hogy beteg a macskád? Miért száraz vagy nedves a kutyád orra? Mit csinálj, ha egész héten az irodában kell lenned, és nem tudsz a kutyáddal lenni? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ad választ TikTok-oldalán Dr. Piller Pálma állatorvos, a PetWiseCare tulajdonosa, akit több ezren követnek azért, hogy mindennapi hasznos tanácsokkal lássa el őket.

Dr. Piller Pálma állatorvos, a PetWiseCare tulajdonosa. Fotó: Dr. Piller Pálma

– Néhány barátom javasolta, hogy a TikTok-ot használjam az általam fontosnak tartott üzenet közvetítésére. Sokat gondolkodtam rajta, míg végül októberben elindítottam az oldalt és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam azóta is.

– mondta a Borsnak Dr. Piller Pálma, aki olyan hasznos tartalmakat igyekszik gyártani, melyekkel segíti és könnyebbé teszi az állattartók mindennapjait.

Elhivatottság mindenek felett

„Közel ötéves korom óta lovagolok. Már egészen kicsi koromban nagyon szerettem az állatokat és sokat foglalkoztam velük. Gimiben döntöttem el, hogy mindenképpen állatorvos szeretnék lenni. Emiatt iskolát váltottam, hogy emelt szinten tanulhassam a biológiát és kémiát, hiszen ez alapfeltétele az állatorvosi tanulmányoknak. Már akkor nagyon elhivatott voltam.” – árulta el a Borsnak Dr. Piller Pálma.

„Szeretnék valami igazán hasznosat és maradandót alkotni ezzel.” Fotó: Dr. Piller Pálma

Hasznos tartalmak a gazdáknak

A felelős állattartók tudják, hogy milyen nehéz meghozni egy-egy döntést kedvencükkel kapcsolatban. Pálma éppen ezért segít ott, ahol csak tud, hogy ne fordulhasson elő az, amiről állatorvosi praxisa során hallott.

– A gazdák arról panaszkodtak, hogy milyen gondjaik adódtak, amikor egy hozzá nem értő ismerősre, barátra, vagy családtagra bízták kedvenceiket. Az egyik ilyen esetben sajnos már azt mesélte a gazda, hogy kedvence elpusztult, mert a szomszéd nem ismerte fel a gyomorcsavarodás tüneteit a kutyáján.

Pálma éppen ezért igyekszik minél hasznosabb tartalmakat gyártani TikTok-oldalán, melyet bárki követhet, valamint ekkor határozta el, hogy megalkot egy olyan képzést, mely során az állatokra való vigyázást, a szakszerű állat felügyelethez szükséges tudást sajátíthatják el az emberek. A www.petwisecare.com-on pedig összekötik a képzett, megbízható állatszittereket az állattartókkal.

Nemcsak a TikTok-on nyújt segítséget

– Az egész állatorvoslásban a segítségnyújtást szeretem a legjobban.

– hangsúlyozta Dr. Piller Pálma, aki Magyarországon elsőként indított el egy online szitter képzést, mely során 5 modulon keresztül sajátíthatják el az alapokat az érdeklődők. Ez az 5 modul a táplálás, a betegápolás, az elsősegélynyújtás, az etológia és a szitterkedés jogi alapjai. Azok számára is hasznos lehet a képzés elvégzése, akik egyébként nem feltétlenül szeretnének szitterkedni, hanem csak szeretnék a legjobbat megadni kutyájuknak, és gyarapítani tudásukat a fent említett témákban.

Mindig csak előre

Dr. Piller Pálma tervei között szerepel az is, hogy elindítson egy online képzést a gazdáknak. Emellett üzlettársával, Bagladi Gábor mérnökinformatikussal létrehozott PetWiseCare oldalukat is folyamatosan fejlesztik. Hamarosan egy mobil applikációt is létre szeretnének majd hozni, illetve jövőre már nemcsak országos, de nemzetközi szinten is szeretnének terjeszkedni, ezzel lehetőséget adva minél több állattartóknak arra, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb szittert, ha ők egy utazás, túlóra vagy csak egy esti színház miatt nem tudnak kedvenceikkel lenni.