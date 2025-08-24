Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
10 Paulo Coelho idézet, ami örökre megváltoztatja, miként tekintesz az életedre

szeretet
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 10:45
életbölcsességPaulo Coelhoidézetek
Az író, akinek szavai egyszerre simogatják a lelket és provokálnak gondolkodásra. Ma ünnepli születésnapját Paulo Coelho. 
Paulo Coelho különleges helyet foglal el az irodalom világában. Nem mindenki rajong érte kritika nélkül, de abban kevesen vitatkoznak, hogy idézetei erővel bírnak.

Isten éltesse a világhírű brazil írót; Paulo Coelhot!
Vannak szerzők, akiknek a könyveit egyszer elolvassuk, majd szépen visszatesszük a polcra, és lehet, hogy soha többé nem nyitjuk ki. De vannak olyanok, akik nemcsak egy történetet adnak át, hanem egy mankót is az élethez. Paulo Coelho képes egyetlen mondattal vagy hasonlattal mélyen elgondolkodtatni minket az életről, a halálról, a szeretetről és a szeretteinkről. Ráadásul úgy, hogy el sem tudjuk dönteni; sírjunk vagy nevessünk, miközben ráismerünk saját dilemmáinkra. 

Coelho Augusztus 24-én ünnepli születésnapját. Ma rajongói világszerte gondolnak vissza a Zarándoklat vagy az Alkimista lapjaira, vagy újra is lapozzák őket. Tisztelgésként idézzük fel rövid, de velőig hatoló gondolatait, amik mára szinte szállóigévé váltak. 

10 Paulo Coelho idézet, ami megváltoztatja azt, ahogy az életedre tekintesz

Ezek a Paulo Coelho idézetek segíthetnek egy nehéz napon, vagy akár csak emlékeztethetnek legfontosabb üzenetére; hogy az élet mindig tartogat újabb és újabb lehetőségeket.

Miként a telet is a tavasz követi, a világban semmi sem állhat meg. Ha eléred a célod, újra kell kezdened, immáron mindannak a tudásnak a felhasználásával, amit az úton szereztél.

