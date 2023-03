Napi két liter vizet kell inni? Hatalmas tévedés!

Tudjuk, hogy a víz az élet alapja, segít kimosni szervezetünkből a mérgező anyagokat, hidratál, és barátunk a fogyókúrában is. Már az iskolában megtanultuk, hogy a Földön megtalálható víz mennyisége állandó, mivel folyamatos körforgásban van: amit a napsütés elpárologtat, az csapadék formájában visszahullik.

Fotó: Pixabay

Az viszont tévhit, hogy az általunk fogyasztandó víz mennyisége is állandó. A legelterjedtebb legenda szerint napi két litert kell ledöntenünk a torkunkon, ez azonban személyre szabottan más és más - mutat rá a Magyar Hírlap annak kapcsán, hogy most ünnepeltük a Víz világnapját. Készülj, mert most egy kis matek következik!

A testsúlyod kilogrammjainak számát szorozd meg

40-nel, ha 30 évnél fiatalabb vagy,

35-tel, ha 30 és 55 év közötti vagy,

30-cal, ha elmúltál 55 éves.

Az így kijött számot oszd el 96-tal, és megkapod a napi folyadékszükségleted deciliterben.

Ezt persze számos tényező befolyásolhatja, például a napi fizikai aktivitás, ami ha az átlagost meghaladja, akkor további deciliterekkel kellhet növelni az elfogyasztott víz mennyiségét.

A víz, mint alapvető napi hidratáló folyadék, az energiaitalnak is az egyik fő összetevője, még akkor is, ha az energiaitalnak nem a hidratálás a fő feladata! Ahogy egy szuper sportkocsinak az a rendeltetése, hogy száguldjunk vele, egy valódi energiaitalnak az, hogy megfelelő energiát és éberséget adjon – sok vitamin kíséretében.

A napi energiaital-fogyasztással kapcsolatban pedig a világ eddigi legnagyobb kutatása, amelyet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 66 531 emberen végzett el, tekinthető a leghitelesebb szakmai véleménynek – amely szerint a napi 400 mg-ot nem meghaladó koffeinfogyasztás nem támaszt aggályt egy egészséges felnőtt számára.

Egyszerűsítve: egy egészséges felnőtt ember biztonsággal megihat naponta például öt doboz energiaitalt.