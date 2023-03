Életfogytiglant kapott a családirtó sztárügyvéd

A Murdaugh család az amerikai Dél-Karolina állam köztiszteletnek örvendő jogászdinasztiája. Legalább is így tekintettek rájuk egészen addig, amíg a család fekete báránya be nem mocskolta jó hírnevüket. Alex Murdaugh ugyanis felesége és fia meggyilkolásáért állt most bíróság elé ugyanabban a tárgyalóteremben, ahol eddig ő is praktizált, és amelynek falát a nagyapját ábrázoló festmény díszítette.

Fotó: Shutterstock

A kettős gyilkosság 2021 nyarán a család birtokán történt. A feleség, Maggie Mardaugh és a 22 éves fiú, Paul Murdaugh halálát lőfegyver okozta. A büntetőügy bírósági tárgyalása hat hétig tartott, 75 tanút idéztek be, és mintegy 800 bizonyítékot vonultattak fel a jogászok. Az ügyész és a védő napokon keresztül tett fel keresztkérdéseket. A vádlott saját kérésre maga is a tanúk padjára ült, azt remélve, hogy ügyvédként sikerül meggyőznie az esküdteket ártatlanságáról.

Vallomásában beismerte: a nyomozást végző rendőröknek hazudott azzal kapcsolatban, hogy hol tartózkodott a bűncselekmény idején, de ezt gyógyszerfüggősége miatti mentális zavarával magyarázta. Azt is beismerte, hogy ügyvédként 9 millió dollárt csalt ki ügyfeleitől, köztük testvérétől, barátaitól, a több száz éves családi ügyvédi irodától és annak minden alkalmazottjától. Az ügyész érvelése szerint anyagi gondjait akarta megoldani a gyilkosságokkal, mivel feleségének és fiának is többmilliós életbiztosítása volt.

Megdöbbentő a gonoszsága, az érzéketlensége és az önzése, az ilyen embert soha nem szabad visszaengedni a szabad és törvénytisztelő polgárok közé

- hangoztatta Creighton Waters, hozzátéve, hogy a gyilkos ügyvéd valódi szégyenfoltja a szakmájuknak. A bíró az ítélethozatal idejére még a tényleg feddhetetlen ügyész-nagyapa képét is levetette a falról - írta meg a Greenville Online.

Az ítélet pedig megmutatta, mennyire felháborítónak tartotta az esküdtszék is az elkövetett bűnöket: Alex Murdaugh a feltételes szabadlábra helyezést is kizáró, tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést kapott.