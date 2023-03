A lány csak 24 órát kapott, hogy éljen: "most már véget ér, nem tehetnek érte semmit"

Egy fiatal lány elhatározta, hogy teljesíti a bakancslistáját, miután lesújtó diagnózist közöltek vele az orvosok. A 21 éves Caitlin Shaw három héttel ezelőtt beleegyezett az újraélesztés tilalmába (DNR), miután közölték vele, hogy az orvosok nem tehetnek többet veleszületett szívbetegségének kezelésében.

Fotó: GoFundMe

Caitlin 2002-ben született, akkor diagnosztizálták nála a betegséget, és mindössze 24 órát adtak neki, hogy éljen. Csak három hetes volt, amikor nyitott szívműtétet hajtottak végre rajta. A kislány keményen küzdött az életéért, többször megműtötték. Néhány évvel később, 10 éves kora körül súlyos Klippel-Feil-szindrómát és súlyos scoliosis-kyphoscoliosis-t diagnosztizáltak nála – ritka gerincbántalmak kombinációját, amilyet "soha nem láttak a világon".

Anyja, Samantha MacVicar a Mirrornak így nyilatkozott: "Az orvosok mindig csodának nevezik, és azt mondják, hogy nem szabadna itt lennie. Nem értik, hogyan él még mindig."

Állapota azonban romlott a koronavírus-járvány ideje alatt, mivel nem tudták ellenőrizni a szíve állapotát.

"Most már túlságosan leromlott a szíve, és nem tudják megműteni. Orvosokkal és sebészekkel akartunk beszélni, de amikor visszamentünk, azt mondták, hogy nem tehetnek többet, és megkérdezték Caitlint, hogy beleegyezne-e a DNR-be (amikor nem élesztik újra, ha bármi miatt megállna a szíve). Összetört a szívem. Nem voltak szavaim, és teljesen megdöbbentem, mert anyaként nyilvánvalóan arra számítottam, hogy továbbra is megmentik őt. Aztán a DNR-vel teljesen megdöbbentett. Úgy tűnik, most véget ér. Most már tudom, hogy nem lehet többet tenni érte."

A család most arra törekszik, hogy teljesítsék Caitlin bakancslistáját. A lány szeretne külföldre utazni, állapota miatt azonban nem ülhet repülőre, így csak olyan úticélokban gondolkodnak, amelyek autóval is megközelíthetőek.

"Soha nem tudott külföldre menni. Ha egészséges lenne, biztos nagy utazó lett volna. Ahogy nőtt, mindig mondta, hogy ide szeretne elmenni vagy oda szeretne, ami szülőként megdobogtatja a szíved, de aztán rájössz, hogy ő sosem fog tudni elmenni oda. De amit tudunk, megadunk neki".

A család a GoFundMe oldalon gyűjt most a fiatal lány álmaira, és eddig több mint 10 ezer fontot gyűjtöttek már össze.