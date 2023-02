Rokonai fogadták örökbe a földrengés romjai alatt született „csodababát”

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az egész világot megrázta az a brutális természeti katasztrófa, ami Törökországban és Szíriában történt február elején és még a napokban is jött hír utórengésekről. A halálos áldozatok száma azóta már meghaladta a negyvenezret is, szerencsére azonban a hős mentőalakulatoknak és négylábú társaiknak köszönhetőn számos életet sikerült megmenteni. Köztük van a jelenleg a világ talán leghíresebb csecsemője is, akit édesanyja a borzalmak közepette szült meg a romok alatt és saját életét is feláldozta, hogy megmentse gyermekét.

A kis Afaa nemsokkal a kórházba kerülése után Fotó: Gait asz-Szájed / MTI

A Sky News beszámolója szerint a kislány édesanyja, édesapja és négy testvére is meghalt a február 6-i földrengésben, melynek következtében az Aleppó tartományban található lakóházuk is teljesen megsemmisült.

Igazi csoda, hogy a kis csöppség életben maradt, ugyanis több mint 10 órával a földrengés után találták csak meg a mentők, köldökzsinórja pedig még mindig halott édesanyjához kötötte.

A lap szerint nagybátyja, Khalil al Sawadi segített megmenteni a kislányt, aki a megtalálása után a kórházba is bevitte, ahol a hatóságok az „Aya” nevet adták neki, ami arabul annyit tesz, hogy „Isten jele”. A legfrissebb hírek szerint al Sawadi és felesége, Hala szombaton hivatalosan is örökbe fogadta a gyermeket. A házaspárnak már van négy lányuk és két fiuk, a kisbabát pedig Afraának nevezték el néhai édesanyja után.

Mr. al Sawadi az AP hírügynökségnek elmondta:

Most már Ő is az egyik gyermekem. Nem teszek különbséget közte és saját gyermekeim között. Drágább lesz, mint a gyermekeim, mert ő fogja életben tartani apja, anyja és testvérei emlékét.

Al Sawadi és családja otthona szintén megsemmisült a földrengésben, azonban még a nehéz körülmények ellenére is úgy gondolta a házaspár, hogy a kis Afraa számára a legjobb hely velük van.

Mindenki örökbe akarta fogadni a "csodababát" Fotó: Gait asz-Szájed / MTI

Afraát csak „csodababaként” emlegették, miután a romok alól kihúzott fényképek bejárták a világot. Az emberek egyszerűen „megrohamozták” a kórházat azzal, hogy szívesen örökbefogadják a kis túlélőt. Néhányan még azt is hazudták, hogy rokonai a kislánynak.

Miután egyre nagyobb volt az aggodalom, hogy elrabolják a kis Afraát, rendőröket hívtak a lány védelmére, és al-Sawadi is gyakran látogatta őt a kórházban.

Közel két hétbe telt, amíg az örökbefogadási papírokat kitöltötték, és a kórház DNS-tesztet végzett, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a lány és a nagynénje valóban rokonok - írja a Sky News.