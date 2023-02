Könny kicsordul: így mentettek életeket a magyar csapat kutyái - fotók

Mint az köztudott, magyar csapatok utaztak Törökországba, hogy ott a bajba jutottakon segítsenek, s több életet is megmentettek kitartó munkával. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálatot több négylábú is segítette, most egy posztban mutatták be az ebeket.

Fotó: Sedat Suna / MTI/EPA

– Olyan nehéz megfogalmazni mindazt, amit a mentőkutyáinkról gondolunk. És itt most nem csak Zuluról, Phobosról, Tigiről és Buzzról beszélünk, hanem mindazokról a kutyákról, aki a szolgálatunkhoz tartoznak, mert ők elválaszthatatlanok egymástól. Miközben ők négyen elutaztak életeket menteni, addig a többiek rosszérzések nélkül és boldogan vigyáztak itthon rátok. Symba, Noxx, Lora, Polly, Hook, Füge, Hamilton, Bri, Sonar köszönjük, hogy az itthoni szolgálatot üzemeltettétek. Néha egyik, néha másik kerül a reflektorfénybe, de ők együtt egy csapat - írták a képek mellé.