Nem hiszed el, miből él manapság a 61 éves Courteney Cox!

A világ leginkább a pedáns és rendmániás Monica Gellerként ismeri a Jóbarátok című ikonikus sorozatból. A 61. születésnapját ünneplő Courteney Cox azonban sokkal több egy szerepnél.

Courteney Cox a Jóbarátok Monica Gellereként lopta be magát a szívünkbe (Fotó: Fotos International)

Courteney Cox útja a sikerhez

Courteney Cox az Egyesült Államok déli részéről, Alabamából származik. Testvérei közül ő volt a legfiatalabb, valódi apuci kicsi lánya. Ezért is történhetett, hogy szülei válása rendkívül megviselte, igazi lázadó kamasszá vált. Középiskolás évei végén kapta első modell munkáját, így a modellkedés a következő években is fontos szerepet játszott az életében. Húszéves volt, amikor Brian De Palma rendező kiválasztotta, hogy a Dancing in the dark videoklipben Bruce Springsteen mellett táncoljon a színpadon. Ezzel robbant be igazán a köztudatba és kapott néhány jelentősebb szerepet, például a Családi kötelékek sorozatban Michael J. Fox mellett. A sorozat végeztével viszont eseménytelenné vált az élet, felejthető szerepei voltak felejthető filmekben.

A Sikoly-filmekben férjével, David Arquette-tel játszott (Fotó: Entertainment Pictures / northfoto)

Jóbarátok és a nagy áttörés

A Jóbarátok sorozattal vált nemzetközileg ismertté. Megpróbálták rábeszélni Rachel karakterére, de Cox hajthatatlan volt, Monica sokkal szimpatikusabb volt neki. Abban szerintem egyetérthetünk, hogy hála az égnek, hogy így lett. A hat főszereplő szoros barátságot kötött az együtt töltött munka során, Jennifer Anistonnal a mai napig legjobb barátnők.

A Jóbarátokon kívül a horrorkirály Wes Craven Sikoly-filmjeinek is elmaradhatatlan szereplőjévé vált Gale Weathers szerepében. Egy tűzrőlpattant és rámenős riporter, aki bárkin átgázol egy jó sztoriért, de olyan helyzetben találja magát, ahol a túlélés érdekében kénytelen lesz csapatban játszani.

Manapság az a hobbija, hogy házakat vesz, felújítja őket, majd profitért eladja. Saját otthona is kivételes ízléssel van berendezve, amit előszeretettel oszt meg követőivel. Sok kritika érte az elmúlt években plasztikai beavatkozásainak mértéke miatt. Erről nyilatkozott is akkoriban, azt mondta rendkívül nehezen viselte az évek múlását és nem tudta elfogadni az öregedés jeleit. Azóta nagyon megbánta ezeket a műtéteket, állítólag több szereptől is emiatt esett el.