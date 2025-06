Lábak nélkül él, mégis falat mászik – Endrédi Tamás a TV2 Naplójában vall a vele történtekről

„Az utolsó emlékképem az, hogy száguld felém a HÉV” – meséli balesetéről Endrédi Tamás. Tamást fiatal korában ütötte el egy HÉV-szerelvény. Tamásnak tizenhat helyen tört be a koponyája és kómába került, de végül csodával határos módon felépült. A második súlyos balesete után viszont már nem volt ilyen szerencséje. Édesanyját sokkolta Tamás újabb balesete, pontosan emlékszik arra, hogyan tudta meg, hogy a fiát ismét elgázolta egy jármű. Tamás ezután sem adta fel. A TV2 Naplójában mesél arról, ahogy elképesztő kitartásának köszönhetően extrém sportoló lett és lábak nélkül mászik falat. Sorstársai pedig rengeteg reményt és bizodalmat merítenek történetéből, és példátlan akaraterejéből.

Endrédi Tamás a TV2 Naplójában mesél hihetetlen történetéről / Forrás: TV2 Napló

A TV2 Napló részletesen beszámol Tamás történetéről



Tamás édesanyja úgy emlékszik, mintha ma történt volna, arra az esetre, amikor a fiát másodjára is elgázolta egy jármű.

Este 10 órakor csörgött a telefonom, és Sopronból, az oktatókórházból telefonáltak, hogy most műtik Tamást

– idézi fel az édesanyja.

A lámpás kereszteződésnél túl sok fényforrást láttam… Láttam, hogy ott a kamion, de nem fogtam fel

– mondta Tamás a második balesetéről.

Elég volt egyetlen másodperc, és az ember már soha nem lehet az, aki volt.

Végül Tamás ezt a balesetet is túlélte, viszont mindkét lábát amputálni kellett.

Az amputáció után hosszú, fájdalmas időszak következett. Tamás bevallotta: eleinte nehéz volt feldolgozni a történteket, de valami mégis átfordult benne. Úgy döntött, nem a veszteség határozza meg az életét. Szerinte ugyanis van remény, még akkor is, ha az ember helyzete látszólag kilátástalan.

Ma már Tamás nem foglalkozik a történtekkel, még azt is megtanulta elfogadni, hogy elveszítette a lábát, ezt is a mindennapok részének, adottságnak tekinti. A protézisével kapcsolatban ezt mondta:

Annyi hátránya van ennek a lábnak, hogy mivel nincs lábfej, ezért csak helyben járva tudok megállni. Úgyhogy mindenképp mozgásban kell lennem

– mosolyodik el Tamás.

Endrédi Tamás falmászás közben

Tamás a falmászás mellett más extrém sportokat is űz

Lehet, hogy ezért is van folyamatos mozgásban. Szabadidejében falat mászik, illetve extrém sportokat űz, és így, mondhatni, minden mozdulatával azt üzeni a sorstársainak, hogy van kiút a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekből is.