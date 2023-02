"Önök a mi hőseink!" - Novák Katalin köztársasági elnök fogadta a hazatért kutató-mentőket a Sándor-palotában

Maximálisan kitettek magukért azok a magyar mentőegységek és kutyás kutató-mentők, akik egy hétig megfeszített tempóban dolgoztak a február 6-i törökországi földrengésnél, túlélők után kutatva. A török-szír határon történt, a Richter-skála szerinti 7,8-as erősségű rengés, és az abból fakadó katasztrófa számtalan épületet tett a földdel egyenlővé. Az áldozatok száma már átlépte a 30 ezret, és sajnos nem látni, hol lehet ennek a vége. Emberi sorsok váltak egy pillanat alatt kilátástalanná.

Fotó: SEDAT SUNA / EPA

A magyar egységek 167 fővel és 29 kutyával vettek részt a munkálatokban, és összesen 35 embert emeltek ki a romok alól.

A mentést az időjárás és a helyi körülmények is nehezítették, hiszen az éjjeli fagyok nagyban megrövidítették a túlélők esélyét.

Novák Katalin fogadta a kutató-mentőket

Hazánk hőseit kedd délután fogadta a Sándor-palotában Novák Katalin köztársasági elnök. Beszédében kiemelte a magyar csapatok hősiességét és helytállását.

– Gondoljunk bele, egy hét alatt mennyit tud változni a világ. Hogyan válik semmivé az az élet, amit addig felépítettek az emberek. Amikor először értesültünk a földrengésről, nem tudtuk, hogy ennyire nagy a baj. Még most sem tudjuk, hányan vesztették életüket a rengés következtében. Magyarország az elsők között volt, amikor Törökország jelezte, segítségre van szüksége. Mi azt mondtuk, tudunk és akarunk is segíteni, ezt pedig önöknek köszönhetjük. Magyarországra lehet számítani, amikor baj van. Nem elég, hogy itt dúl a szomszédunkban egy háború és az Ukrajnából érkezőknek is segítünk, most itt is helyt álltunk, önök pedig vállvetve küzdöttek - fogalmazott a köztársasági elnök.

Novák Katalin köztársasági elnök fogadta a kutató-mentőket Fotó: Nagy Zoltan

"Önök a mi hőseink ..."

– Édesanyaként is szeretnék köszönetet mondani. Három gyereket nevelünk a férjemmel, és belegondoltunk, milyen lenne, ha mi keresnénk valamelyik gyerekünket. Lenne-e olyan, ha valaki bemenne a romok közé, aki kimenti a gyerekünket?

- gondolkodott el Novák Katalin, majd így folytatta:

– Önök többségében szintén családban élnek, és aggódtak önökért a családtagjaik. Elengedték, útjukra bocsátották önöket, hogy életüket kockáztatva ott legyenek azok mellett, akik életüket vesztették vagy életük veszélybe sodródott. Tiszta szívemből hálát mondok önöknek, minden magyar ember nevében. Jó megélni azt, hogy ilyenkor nem a megosztottság kerül előtérbe, hisz mindannyian együtt gondoltunk önökre és szurkoltunk azért, hogy épségben térjenek haza mindannyian. Azok a családok, akiknek a hozzátartozóikat megmentették, bizonyára örökké hálásak lesznek önöknek.

Ki kell mondanunk: önök a mi hőseink, akik éjt nappallá téve mentették az életeket.

- emelte ki a köztársasági elnök.

A köztársasági elnök a hősök gyűrűjében Fotó: Nagy Zoltan

Novák Katalin arról is beszélt: amikor látta a törökországi híreket, arra gondolt, hogy milyen nehéz lehet eljönni onnan, amikor tudják, hogy valaki ott van és bajban van. Talán még nehezebb az, hogy tudják, valakinek nem tudnak segíteni. A köztérsasági elnök azt kérte a mentőkutyák tulajdonosaitól, valahogy tolmácsolják a négylábúaknak is azt a köszönetet, amit itt most kifejeztek a kutató-mentőknek.

A török nagykövet felesége is köszönetet mondott

Emel Gülden Oktay, Törökország budapesti nagykövetének felesége Fotó: Nagy Zoltan

Novák Katalinhoz csatlakozott Emel Gülden Oktay, Törökország budapesti nagykövetének felesége is, beszédében kiemelte:

– A munkálatok közben honfitársaim minden örömteli hírnél megölelték egymást, mi pedig önöket ünnepeltük. Ez a testvériség lényege, hogy tudunk együtt örülni, ha pedig kell, együtt szomorkodni. Az elmúlt hét ékes bizonyítéka ennek.

Önök 35 életet mentettek meg, 35 családnak adták vissza a reményt. Hazánk és a török nép nevében szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak

- zárta gondolatait a nagykövet felesége, amit a kutató-mentők hangos tapssal viszonoztak. A beszéd után minden mentőcsapat emléklapot kapott, a megsérült Gogo kutyát külön jutalmazták egy ruhadarabbal.