Törökországi földrengés: megrázó dolgokat mesélt a könnyekben kitört magyar kutató-mentő

A hétvégén hazaérkezett a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérre a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata, a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoportja is Törökországból.

Balra Pavelcze László , a Baptista Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési igazgatója, jobbról dr. Szilágyi Béla elnök Fotó: Baptista Szeretetszolgálat / Facebook

Drámai küzdelmet folytattak egy ötéves kislányért

Az utóbbi napokban futótűzként terjedt az a videó, amelyen Pavelcze László, a HUBA Rescue24 vezetője a kamera előtt sírta el magát, miután egy kislányt mentettek meg Törökországban. Az ötéves gyermekért több mint tíz órát küzdöttek, úgy, hogy nem volt meg minden felszerelés, és ráadásul még azt is utasításba kapták: hagyják ott a helyszínt. Mégis sikerült kihozni a kislányt.

Saját gyermekei jutottak eszébe

A Ripostnak sikerült elérnie Pavelcze Lászlót, aki mesélt a megrázó tapasztalatairól, valamint arról, hogyan élték meg az elmúlt egy hetet.

El kell fogadni, hogy az ember érző lélek, ráadásul mindannyian szülők vagyunk. Amikor az ember azt hallja, hogy két testvér beszélget egymással a romok között, és az apukája próbálja nyugtatni őket pár méterrel arrébb, akkor sokszor előfordul, hogy az agy behelyettesíti a saját gyerekeivel őket

– mesélte élményeit.

Mint mondta, rendkívüli mostoha körülmények uralkodtak a helyszínen, az emberek kimentését ráadásul megnehezítették azok a fizikai megpróbáltatások is, amelyekkel nap, mint nap szembesültek.

Pokoli körülmények között dolgoztak

Volt, hogy 3-4 réteget is át kellett törni ahhoz, hogy hozzá tudjanak férni a bajbajutottakhoz, de az is előfordult, hogy egy sérült kimentése akár 6-7 órát is igénybe vett.

A szakember elmondta:

A por, hideg, és az áramhiány is nagyban megnehezítette a magyar egységek munkáját is. Rendkívül barátságtalanok voltak a körülmények mivel éjjel mínusz kilenc-tíz fok volt a hőmérséklet

– emelte ki.

Súlyos gondot okozott ezenkívül még az üzemanyag hiány is, a helyiek a legtöbbször az autókról fejtették le a szükséges üzemanyagot a mentési munkálatokhoz.