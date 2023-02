"Kőkeményen küzdenek, harcolnak a jobbításért" - ma van a Magyar Parasport Napja

Idén a Magyar Parasport Napján az iskolák kerülnek a középpontba, a testnevelési órákra fókuszálnak országszerte.

"Hat éve már, hogy saját napunk van" – nyilatkozta Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. - "Most a tesiórákon próbáljuk megmutatni az ép nebulóknak, milyen is lehet látássérülten csörgőlabdázni vagy vakon, segítővel kézen fogva lefutni néhány métert, esetleg széken ülve vívni, és sorolhatnám tovább a kihívásokat."

Szabó Lászlónak személyes kötődése is van a fogyatékkal élőkhöz.

"Édesanyám, akit nevezhetnék örökmozgónak, agyvérzést kapott" – mondta az elnök lapunknak. - Teste lebénult, szellemileg viszont teljesen tiszta maradt. Végigéltem vele a hosszú éveket, és akkor értettem meg, mit is jelent igazából fogyatékkal élni. Nem kiszolgáltatottságot, hanem belülről fakadó hihetetlen őszinteséget, amit a későbbiekben a sportolóktól is megtapasztaltam.

Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Szabó László elmondta, mindenki tanulhat a para-sportemberektől, akik leplezetlenül mutatják meg a világnak, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint azok, akikről úgy beszélünk, hogy „épek”.

Természetesen az életben mindenkinek van nehézsége, nekik, a para-sportolóknak is. De ők kőkeményen küzdenek, harcolnak a jobbításért, nem igazán ismerek közöttük olyat, aki letargiába esett volna egy-egy kudarcot követően. Minden tisztelet megilleti a fogyatékkal élő és sportoló barátainkat, akik pontosan tudják, mit szeretnének elérni és ahhoz milyen munkát kell elvégezniük abban a világban, ahol ők versenyeznek.

Szatmári András, a világbajnok kardvívó örömmel vállalta, hogy a Magyar Parasport Napjának arca legyen. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Szatmári András világbajnok kardvívó nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a Magyar Parasport Napjának nagykövete lehet.

Szeretném tovább népszerűsíteni a fogyatékkal élők sportmozgalmát. Mi, vívók rendszeresen együtt tréningezünk a kerekesszékes sportolókkal, együtt iskolázunk, asszózunk, egymást segítjük a felkészülésben. Mindenkit arra kérek, ünnepeljenek együtt velünk és aki teheti, csatlakozzon az országos naphoz.

Krajnyák Zsuzsanna világbajnok kerekesszékes vívó sokat köszönhet a sportnak - és neki is sokat köszönhet a magyar parasport. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Krajnyák Zsuzsanna világbajnok, Európa-bajnok és nem utolsósorban tizenkétszeres paralimpiai érmes kerekesszékes vívó.

"Gyerekként az uszodában próbálkoztam, imádtam a vizet, az úszást" – kezdte Zsuzsa, aki a bal lábát érintő fejlődési rendellenességgel született. - "Már nagykorú voltam, amikor váltottam. Emlékszem, a barátaim csalogattak be a vívóterembe. Hamar eldőlt a sorsom, hiszen otthon éreztem magam a parasportolók között."

Zsuzsa hozzátette: nagyon büszke arra, hogy ismert sportoló lett, rengeteg fényes érem díszíti a vitrinjét.

Rengeteget kaptam a sporttól, az edzőimtől és a társaktól. Bejártam a nagyvilágot, sok szépet láttam. A gyűjteményemből már csak az olimpiai aranyérem hiányzik, ezért is dolgozom, mert Párizsban újra nekidurálom magam, hogy az álmom valóra váljon.

Zsuzsi természetesen nagy örömmel vállalta, hogy nagykövetként vegyen részt a parasportnapon.

"Megtisztelő és egyben felemelő érzés. Ameddig lesz parasport, addig ott lesz Krajnyák Zsuzsa is az első sorokban!"

2010 előtt a baloldal nem sokra becsülte a sportot és a sportolókat, és ez a fogyatékkal élő sportolókra is igaz. Ez 2010-ben megváltozott

- szögezte le Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.

Nyitrai Zsolt: a kormány kiemelten támogatja a sportot, így a parasportot is. Fotó: Ripost

2016-ban a sporttörvény köztesületté nyilvánította a Magyar Paralimpiai Bizottságot, ez gyorsabb és jobb stratégiai irányítást tett lehetővé. A körülbelül 20 ezer paralimpiai sportoló egyre növekvő támogatást kap, a parasportolókkal folyamatos a párbeszéd és az együttműködés. 2017-ben nyilvánítottuk február 22-ét a Magyar Parasport Napjává, ezen a napon a figyelem méltán a parasportolókra irányul.

Nyitrai Zsolt hozzátette: három cél érdekében támogatja kiemelten a sportot a kormány. Az első: szeretnék, ha minél több gyermek, fiatal sportolna rendszeresen, hogy egészségesebb legyen a következő nemzedék, ehhez igyekeznek megteremteni a sport infrastruktúrát. Természetesen az idősebbek körében is fontos a sport, a mozgás népszerűsítése. A másik, hogy Magyarország minél több világversenynek adhasson otthont, a parasport számára is, mert így be tudjuk mutatni értékeinket, gasztronómiánkat, gyönyörű tájainkat és azt is, hogy jó szervezők vagyunk. Ez az országimázs szempontjából és gazdasági szempontból is fontos. A harmadik cél pedig, hogy a sport által minél többen jussanak sikerélményhez, tartozzanak közösséghez. A sport - és így a parasport is - ugyanis közösségteremtő erő, növeli az önbizalmat, erőt ad a hétköznapokra.