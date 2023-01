Újbudai rendőrgyilkosság: fontos bejelentést tett az ügyészség

Csütörtök este olyan szörnyűség történt Budapesten, amire nagyon régóta nem volt példa: szolgálatteljesítés közben vesztette életét egy rendőr. Baumann Péter főtörzsőrmester halálos késszúrást kapott, két társa pedig megsérült, amikor egy zavarodott férfi rájuk támadt. Szilárd őrjöngve járta végig az újbudai Lecke utca 1. szám alatti térsasházat, és mindenkihez bezörgetett, mondván, démonok vannak köztük. Az ijedt lakók hívták ki a rendőröket, a férfi azonban még nekik sem akart engedelmeskedni.

Őrjöngő férfihez riasztották a rendőröket Fotó: Markovics Gábor

A Központi Nyomozó Főügyészség most közleményben tudatta: a több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés miatt elrendelt nyomozásban indítványt tett a gyanúsított letartóztatására. A nyomozó főügyészség elrendelte a férfi őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki. Az elkövető nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. A gyanúsított büntetett előéletű, korábban is erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el, cselekményét garázdaság és testi sértés miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el, és hasonló bűncselekmény miatt jelenleg más büntetőeljárás hatálya alatt is áll.

Az elkövető terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.

Tekintettel arra, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye, a főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A kényszerintézkedés tárgyában a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája vasárnap dönt.