Testileg és lelkileg is megbetegítheti a szervezetünket a párás, ködfátyolokban gazdag időjárás

Sokan jelezték lapunk számára, hogy éjszakánként szinte természetellenesnek ható ködfátyol takarja el a főváros utcáit. Egy szakértő segítségével utánajártunk a köd okainak, és annak, hogy a furcsán meleg időjárással karöltve milyen hatással lehet az emberek szervezetére ez a furcsa téli idő. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász emellett elárulta azt is, hogy mit tegyünk, hogyha érzékenyek vagyunk az időjárás viszontagságaira.

Dr. Pintér Ferenc a Meteo Klinika igazgatója /Fotó: Pintér Ádám / Dr. Pintér Ferenc

"Országosan nagyon különböző állapotok uralkodnak, valahol már hosszabb ideje szinte egyáltalán nem volt köd, például a dél-nyugati országrészben, van ahol pedig szinte folyamatosan ködös, párás volt az idő, mint az észak-keleti országrészben. Budapest ennek a két régiónak bizonyos tekintetben a határán van. Itt vannak ködös és napsütéses órák is, és ez annak a következménye, hogy nagyon magas a páratartalom és napközben a hőmérséklet is messze a korábbi évek átlaga feletti. Jelentős a párolgás és kialakulnak ezek a magas nedvességi értékek, éjszaka pedig amikor lehűl az idő, akkor ez kicsapódik és köd formájában megjelenik. Ez a ködös idő a jelentős napi hőingásnak a természetes velejárója. Ebben vagyunk most benne a budapesti régióban" - árulta el lapunknak a szakértő, aki elmondta azt is, hogy a szeles időben kevésbé kell tartanunk a köd kialakulásától - "A szél ezt befolyásolhatja, ha a nedvességgel feldúsult légréteget átkeveri, vagy kisöpri, így a lehűlés ellenére is ritkábban alakul ki kör."

Nem csak mentálisan, testileg is legyengítheti az embereket a köd

Azt senkinek nem kell bemutatni, hogy milyen következményekkel járhat, hogyha az ember ködös időben vezet autót, mennyire gyengül a látástávolság, és mennyivel nő meg a balesetveszély. Azonban Dr. Pintér Ferenctől megtudtuk, hogy még a betegségek kialakulásában is tevékeny szerepe lehet a ködnek.

"Ez a ködös idő élettanilag egyáltalán nem előnyös, nagyon sok kellemetlenséggel jár, részben persze a látástávolság leromlásában, és a balesetveszélyben, de abban a formában is, hogy a légszennyezettség is fokozottabban alakul ki. Ez pedig egyre növekvő probléma itt a fővárosban. A ködöt nem szereti az ember és a mentális állapotát befolyásolja, gyakorlatilag hozzájárul a téli depresszió súlyosbodásához. A ködképződés pedig egy rendkívül összetett dolog, amely hozzájárulhat a vírusok, baktériumok terjedéséhez is, és a fertőzések elleni védekezőképességünk legyengítéséhez is" - fejtette ki lapunk számára a Meteo Klinika igazgatója.

"Nem kell még temetni a telet"

Pintér Ferenc megnyugtatta olvasóinkat, hogy a mostani enyhe időjárás még nem jelenti azt, hogy el kell búcsúznunk az idei téltől, még simán jöhetnek a súlyos mínuszok a következő két hónapban.

"Ez a ködös időjárás következmény, nem pedig ok. Semmiképp se temessük még a telet, a nagyobbik része még hátra van. Akár még tartós hideg is kialakulhat mínusz 20 fokkal karöltve" - szögezte le a szakember, aki rámutatott, hogy a jelenlegi időjárás járhat fronthatásokkal is, ugyanis a magyar emberek egyharmada időjárás érzékeny. Ez ma már Pintér Ferenc szerint egy teljesen átlagos dolog, amennyiben valaki elkezdte felfedezni magán a frontérzékenység jeleit, azonnal forduljon szakemberhez, ugyanis a legtöbb tünetet szakszerű gyógymóddal ma már hatékonyan ki tudják kezelni a meteogyógyászok.