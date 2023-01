Nem sok jót tartogat az időjárás: Tíz fokról nagyot esik a hőmérséklet, ismét jön a hó

Elárasztották a múlt hétvégén a szánkózni, túrázni, szórakozni vágyók a hófedte tájakat hazánkban, ugyanis sokak örömére, mások bánatára múlt hétvégén megmutatta igazi arcát a tél: sok helyen esett a hó. Ugyan Budapest belvárosát ez nem igazán érintette, ám a Normafán élvezhették a téli időjárást.

Sokan indultak a hétvégén sétálni, túrázni is Fotó: MTI

Kicsik és nagyok egyaránt boldogan indultak neki a hófedte tájaknak a múlt hétvégén, sokan már nagyon várták, hogy végre az idei télen is essen a hó, hiszen az ünnepek sajnos enélkül teltek el.

A környező hegyekben, illetve a Bakonyban, Mátrában azonban bosszúságot is okozott a gyorsan leesett hómennyiség: a felfelé vezető utakat le kellett zárni, ugyanis több, útra dőlt fa is nehezítette a közlekedést a csúszós aszfalt mellett. Sokan azonban így is megjárták: árokba borultak, balesetet szenvedtek, de voltak, akik az elakadt autók miatt órákon át vesztegeltek a téli dugóban.

Rengeteg útra dőlt fa nehezítette a közlekedést Fotó: Katasztrófavédelem