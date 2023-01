Megbocsát a falu a veszprémi gyilkosnak: közösen gyászolják az elhunyt házaspárt

Mint arról a Bors is írt, valósággal sokkolta a nyugodt, csendes kis települést, a Veszprém megyei Ősi lakóit, amit egyik köztiszteletben álló falubelijük, M. István tett. A súlyosan beteg nyugdíjas karácsony után először lelőtte feleségét, Marikát, majd magával is végzett, közvetlen azután, hogy felhívta fiát, hogy elbúcsúzzon tőle.

Marikát és Pistát gyászolják a faluban. Fotó: Bors

Ottjártunkkor lapunknak elmondták a helyiek, hogy az idős házaspár súlyos betegségben szenvedett.

- Pista nagyon aktív volt, még most is tevékenykedett a ház körül, de nála is jelentkeztek a szokásos öregkori betegségek, a szívével is baj volt – fűzte hozzá egy másik ismerős. Felesége, Marika pedig nemrégiben sztrókot kapott.

Helyszínelő rendőr a családi ház bejáratánál. Fotó: Police

– Súlyos állapotba került, folyamatos ápolásra szorult, amikor otthon volt, akkor is gondozó járt hozzájuk. Pista már nem tudta egymaga ellátni a saját bajai miatt. A fiaik jártak hozzájuk, nem élnek messze, majdnem minden nap látogatták és segítették őket, egy percre sem hanyagolták el a szüleiket – mesélte megtörve az ismerős.

Nem csoda, hogy a helyiek döbbenten állnak a történtek előtt, ugyanis mindenki szerette az idős párt, akiről csak jókat tudtak mondani.

- Szerették és tisztelték egymást egész életükben, tisztességesen felnevelték a gyerekeiket, bárki példát vehetne róluk, olyan szépen éltek. El sem tudjuk képzelni, milyen nehéz lehet ez a családnak, a fiúk nagyon szerették a szüleiket, mindent megtettek értük

- mesélték. A helyiek azonban teljes szívükből megbocsátanak a férfinak:

- Mi úgy hisszük, Pista tette közös döntés lehetett. Mi nem is tudunk rá haragudni, teljes szívünkből megbocsátunk neki. Nagyon reméljük, hogy közös sírban helyezik őket örök nyugalomra, hogy úgy pihenhessenek, ahogyan éltek: együtt.

- mondta. Azt egyelőre továbbra sem tudni, hogy a férfi pontosan honnan szerezte a fegyverét, ugyanis mindenki azt mondta, hogy István még csak nem is vadászott, soha az életében nem is láttak nála fegyvert.