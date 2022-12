Eldöntötték, nem szenvednek tovább: Együtt ment a halálba Marika és István

Értetlenül és szomorúan állnak a helyiek az előtt a ház előtt a Veszprém megyei Ősiben, ahol évtizedeken keresztül élt szeretetben és boldogságban az M. házaspár, Marika és István. Az idős férfi azonban csütörtök délután először feleségével, majd magával is végzett, miközben fiát felhívta, hogy búcsút vegyen tőle. A helyiek elmondták: mind a ketten súlyosan betegek voltak.

Rendőr helyszínel az idős házaspár egykori otthonában Fotó: Police

Szerették és tisztelték egymást

A helyieket mélyen megrázták a történtek, hiszen a településen nincs olyan ember, aki ne szerette volna Marika nénit és Pista bácsit.

– Több évtizede a településen laktak, Pista mindig szerelgetett, kocsit, gépeket, amit csak lehetett. Mind a ketten egy közeli kohóban dolgoztak a nyugdíjig – mesélte egy környékbeli ismerős.

– Nincs olyan, aki rosszat mondhatna róluk, életük minden percében szerették és tisztelték egymást, kinyitották egymásnak a kocsiajtót, Pista bácsi élete minden percében szerette a feleségét.

Ők tényleg azok voltak, akik jóban és rosszban is kitartottak egymás mellett

– szögezte le a férfi.

Marika agyvérzést kapott

A páros valóban jóban és rosszban is együtt volt, ugyanis nem csak Pista bácsit, de Marika nénit is súlyos betegség kínozta.

– Pista bácsi nagyon aktív volt, még most is tevékenykedett a ház körül, de nála is jelentkeztek a szokásos öregkori betegségek, a szívével is baj volt – fűzte hozzá egy másik ismerős.

Marika néni azonban nemrégiben sztrókot kapott.

– Súlyos állapotba került, folyamatos ápolásra szorult, amikor otthon volt, akkor is gondozó járt hozzájuk. Pista már nem tudta egymaga ellátni a saját bajai miatt. Természetesen a fiaik jártak hozzájuk, nem élnek messze, majdnem minden nap látogatták és segítették őket, egy percre sem hanyagolták el a szüleiket – húzta alá.

Ebben a házban élt az idős házaspár Fotó: Bors

Együtt akartak meghalni?

A tragédia napján Marika néni éppen otthon volt, karácsonyra ugyanis hazatért a szociális otthonból. A helyiek szerint Pistával együtt hozták meg a végső döntést:

Pista úgy volt vele, hogy nem akart így élni, és tudta, hogy ő már nem tudja ellátni a feleségét. Biztos vagyok benne, hogy közös döntés volt ez az egész tragédia, együtt akartak elmenni

– vélekedett egy, a házaspárt szintén jól ismerő férfi.

A környéken senki nem sejtette, hogy Istvánnak van fegyvere:

– Nem volt olyan ember, aki fegyvert használt volna, nem vadászott soha. Nagyon csodálkoztunk, mikor megtudtuk, hogy volt neki – értetlenkedtek. Úgy tudjuk, hogy a férfi engedély nélkül tartotta a fegyvert, valószínűleg egy átalakított darabról lehet szó. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!