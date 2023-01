Lángoló épületben keresték a férfit, miközben ő egy erkélyről, pohárral a kezében nézte végig az oltást

Mint arról a Vaol is írt, kedden este keletkezett a tűz egy kétszintes könnyűszerkezetes házban Bozsokon. Az épület teljes terjedelmében égett, a szombathelyi, a kőszegi, a bozsoki, a kőszegszerdahelyi és a kőszegdoroszlói tűzoltók pedig azonnal a helyszínre siettek, ahol megfeszített erővel igyekeztek eloltani a lángokat, a házból pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az felrobbant volna.

A ház hatalmas lángokkal égett - Fotó: Horváth Balázs / Vaol

Azonban nagy volt az ijedtség, ugyanis attól tartottak: a ház tulaja bent lehet az égő házban, mivel a környéken lakók is látták nem sokkal korábban az épületnél, illetve a férfi autója is a ház előtt parkolt. Bár a tűzoltók közel egy órán keresztül keresték a gyilkos lángok között és telefonon is sokszor próbálták elérni, sikertelenül:

a házban sem találták a tűzoltók, emellett a telefonját sem vette fel.

Az egy órás életveszélyes keresgélés után azonban egy teljesen döbbenetes helyen bukkantak rá.

Kiderült ugyanis, hogy a férfi az egész akciót, az oltást és a megfeszített munkát is egészen közelről, egy alig 250 méterrel lévő ház erkélyéről nézte végig iszogatás közben a barátjával, itt találtak végül rá a zsaruk és a tűzoltók.

A tűzoltók egy órán keresztül keresték a tulajt, aki mindeközben egy közeli erkélyről mozizta végig az eseményeket - Fotó: Horváth Balázs / Vaol

Mint azt a 112 Press megjegyezte, a tulaj igencsak felelőtlenül járt el, ugyanis hasonló esetben létfontosságú lehet, hogy az ott lakó ott legyen a ház mellett, hiszen így tudathatja a katasztrófavédőkkel, hogy sem ő, sem pedig más nincs veszélyben, így a tűzoltóknak nem kell a saját életüket feleslegesen kockáztatniuk, hogy a lángoló épületben keresgessék azt az embert, aki valójában ott sincs.

Hozzáteszik, azok az információk is fontosak lehetnek, amiket csak egy ott lakó tud elmondani ilyen vészhelyzetekben: van-e gázpalackok vagy robbanásveszélyes eszköz a házban; hol vannak a kapcsolószekrények, vagy esetleg van-e olyan befejezetlen vagy veszélyes épületrész, ahonnan a tűzoltók oltás közben, a sűrű füstben, korlátozott látási viszonyok között lezuhanhatnak.

Egyelőre nem tudni egészen biztosan, mi okozta a tüzet, de egyelőre úgy tűnik, hogy a ház a kandallóban gyújtott, felügyelet nélkül hagyott tűz miatt gyulladt ki.