Kormányinfó: itt vannak a legfrissebb döntések

Gulyás Gergely elmondta: elfogadhatatlan, tűrhetetlen, felháborító, amit az Európai Bizottság folytat az Erasmus ügyben. "A kodifikált szöveget is egyeztettük, Navracsics Tibor egyeztetni fog, szeretnénk azt gondolni, hogy félreértésről van szó. A kormány az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatos költségeket kifizeti, a jövő évi ösztöndíjakra vonatkozik a mostani döntés, ha nem lesz döntés, Magyarország megelőlegezi a pénzt. Ha nem lesz egyezség, az EU Bíróságánál indít pert Magyarország. Megerősítem: egyeztettünk a Bizottsággal."

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Gulyás ismertetése szerint a modellváltó egyetemeken egy év alatt 18 százalékkal növekedett a tudományos teljesítmények száma. 2021-ben és 2022-ben is nőtt a felsőoktatása felvettek száma annak ellenére, hogy az érettségizők száma nem nőtt. 40 ezer külföldi hallgató tanul Magyarországon - tette hozzá. "A magyar egyetemek a nemzetközi rangsorosokban is előreléptek, 11 intézmény szerepel a legjobb 500-ban."

2023-ban a magyar felsőoktatás működési ráfordítása a 2020-as duplája lett.

"Semmilyen alapja nincs a felsőoktatással kapcsolatos vádaknak. Pontosan úgy fogadtuk el az összeférhetetlenségi szabályok módosítását, ahogy azt az Európai Bizottság kérte."

A dollárbaloldal minden politikusának a jóslata kudarcot vallott

A 2023-as költségvetést márciusra fogadhatja el az Országgyűlés.

A dollárbaloldal szakértői azok, akiknek minden jóslata kudarcot vallott, nincs gazdasági összeomlás, nincs tömeges munkanélküliség.

A 2022-es adatok alapján 4,5 százalékos a növekedés, az EU-ban az egyik legmagasabb, sikerült csökkenteni a költségvetés hiányát választási évben is, nem készítünk tehát választási költségvetést. A reálbérek 4,3 százalékkal nőttek. A reálkeresetek Európában a 6. legmagasabb mértékben nőttek 2010 óta. 2022 harmadik negyedévében egyedül Magyarországon nőttek a reálbérek.

Gulyás arról is beszélt, hogy 2022-ben foglalkoztatottsági rekordot ért el Magyarország, és a forint árfolyamát is sikerült stabilizálni. A következő évben is a rezsivédelmen van a fókusz - tette hozzá. A nyugdíjak és a reálbérek is növekedjenek 2023-ban, valamint elkerüljük a recessziót - ezek a legfontosabb célok idén.

Minden magyar család 181 ezer forintot spórol havi szinten a rezsivédelmen.

Bővül a családtámogatások köre

1,5 százalékos növekedéssel számol a 2023-as költségvetés, így jó esély van arra, hogy a recessziót elkerüljük. 3,9 százalékos lehet a hiány 2023-ban, és az államadósság is tovább csökkenhet. A családtámogatások bővülnek, mivel a 30 év alatti nők esetében a gyermekvállalás szja-mentességgel jár majd.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, az EP egy olyan, példátlan korrupciós botrányban dagonyázik, hogy most itt a lehetőség, hogy a magyar vagyonnyilatkozati szabályt átvegyék. Meglátjuk, hogy lesz-e táptalaja a további kritikáknak. Az EP akkor tud komoly intézményi szereplő maradni, ha a korrupciós vádakat feltárja és levonja a következtetéseket. Az általunk javasolt rendszerben nem lenne ilyen botrány.

(via)