Erre jobb, ha felkészülünk: változékony időjárással jön a február

Már sok helyen nyílni kezdett a hóvirág, és megjelentek az első rügyek is a fákon az enyhe januári időjárásnak köszönhetően . A tavasz hírnökeinek azonban még szembe kell nézniük a tél utolsó kihívásával, a februárral, ami fagyot és felmelegedést is hoz.

Már megjelentek az első rügyek a fákon, a fagy azonban nagy kárt tehet bennük. Fotó: Bors

Felmelegedéssel indul a február

Bár többször egészen kellemes hőfokokra is felszökhet a hőmérő higanyszála, fagyra is számítanunk kell a jövő hét folyamán - írja a Köpönyeg.hu. A hónap elején a napközbeni csúcshőmérséklet elérheti a nyolc fokot is, a téli kabátokat azonban még nem érdemes messzire tenni, ugyanis csapadékból sem lesz hiány: havas eső és hózáporok is tarkítják majd a februári időjárást.

Vasárnap felhős lesz az ég és az ország több részén is előfordulhat hószállingózás, ami hétfőre akár hózáporrá is alakulhat az északi tájakon. Kedden a hó mellé megérkezik a viharos északnyugati szél is, az időjárás azonban enyhül, +5 fokkal búcsúztathatjuk a januárt.

Sok hóra februárban sem számíthatunk. Fotó: Pixabay

Sok lesz a csapadék

Februárban nem sok hóra számíthatunk, esőre azonban annál inkább, ami a hónap elején éjjeli faggyal párosul. A napsütéses órák száma március közeledtével egyre nőni fog, a hónap végén pedig már 10 fok köré melegedhet a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint igazi nagy hóért februárban is a sípályákra vagy a hegyekbe kell mennünk. Az elszórtan jelentkező hószállingózás ugyan ad egy kis téli hangulatot a tájnak, tartós havazást már nem hoz az idei tél, legalábbis naptár szerint.

A tél utolsó hónapja hideget és meleget egyaránt tartogat számunkra, ami sem a frontérzékenyekre, sem a rügyet bontó növényekre nem lesz jó hatással.