Felfedte az időutazó: februárban hihetetlen változásokkal kell szembenéznünk

Továbbra sem csillapodik a TikTok-on a magukat időutazóknak kiadó emberek iránti érdeklődés: valamiért a videós közösségi oldalon rendkívül sokan kíváncsiak arra, mit hoz a jövő, még akkor is, ha azért lássuk be, az ehhez hasonló jóslatokat igencsak fenntartással kell kezelni. Nos, mostani szereplőnk azt állítja, 2671-ből érkezett ebbe a korba, emiatt pontosan tudja, milyen hihetetlen, sci-fiket idéző események várnak ránk. Most felfedte, mire számíthatunk februárban. Figyelem, a jóslat eléggé súrolja egy-egy Alkonyzóna-epizód forgatókönyvét, így meglepődnénk, ha tényleg valóra válna.

Nagy felfedezést tesz az emberiség februárban Fotó: Pixabay, AFP

Nos, a magát csak RadiantTimetraveler-nek nevező illető szerint február 27-én az emberiség rábukkan egy bunkerban, amelyben egy rég elfeledett, lefagyasztott faj alussza álmát. Ez a faj egy olyan folyadékot bocsájt ki, amely megakadályozza az öregedést, ugyanakkor megkeményíti az ember bőrét. Mondanunk sem kell, ez lesz az emberiség egyik legnagyobb felfedezése – már ha igaz.