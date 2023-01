Brutális: Ötéves kislányt erőszakoltak meg egy újpesti gyermekotthonban

Ki tudja, mióta szenvedett már társai kegyetlenségétől az az 5 éves kislány, akit a gyanú szerint többen és rendszeresen is szexuálisan molesztáltak az újpesti önkormányzat kezelésében álló Gyermekek Átmeneti Otthonában. Az otthonban a szülők rendszeresen látogathatják, sőt akár ki is vihetik a gyerekeket, így történt ez a kislánnyal is - egy ilyen alkalommal édesanyja vette észre rajta az összetéveszthetetlen sérüléseket.

Fotó: Pixabay

Az ügy még december 11-én történt, azonban egészen két nappal ezelőttig, még az önkormányzatnál sem tudtak róla : a történtek ekkor jutottak el Trippon Norbert alpolgármesterhez, aki bejelentést tett a rendőrségen. A rendőrök szexuális erőszak elkövetése miatt kezdtek nyomozni, ám - ahogy fogalmaztak - gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. A Blikk információi szerint az elkövető, akit gyanúsítani lehetne a rémtettel, szintén egy kisgyerek. Ebben az esetben tehát úgynevezett büntethetőséget kizáró ok áll fenn, ami magyarán annyit jelent: az elkövető egyszerűen túl fiatal ahhoz, hogy felelősségre lehessen vonni.