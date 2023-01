A lakótelep hangja: Ezt gondolja István bá az időjárásról

István bá egy 70 éves magyar nyugdíjas, aki egy budapesti lakótelep 7. emeletén lakik. Mindenről van véleménye, és ezt el is mondja! A Metropol hetente jelentkező István bá megmondja! rovatában a "lakótelep hangja" ezúttal az időjárásról fejtette ki véleményét.

István bá a globális felmelegedésről is okfejtésbe kezd, sőt gyerekkori személyes élményeit is megemlíti az időjárással kapcsolatban. Végül pedig azért egy pozitív dolgot is megjegyez a tavaszias télről. Ez pedig az, hogy sokat spórolhatunk a fűtésszámlán.