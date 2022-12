A vádemelés után kifakadt a mindkét szemére megvakított kemecsei nő családja

Gy. Attila és Lakatos Gabriella a Facebookon ismerkedett meg. A kapcsolatukból szerelem lett, de aztán a nő kiadta a Gengszter becenevet büszkén viselő férfi útját. Az agresszív természetű Gy. ebbe nem törődött bele, ezért elrabolta szerelmét. A nőnek sikerült megszöknie és feljelentést tett. Megindult a nyomozás, később az ügyészség vádat emelt.

A bírósági tárgyalás tervezett időpontja előtt nem sokkal, február 5-én a férfi ismét megkereste Gabit, hogy rábírja a terhelő vallomás visszavonására, ám a nő hajthatatlannak bizonyult.

Gy. ezen annyira felháborodott, hogy a védtelen nőt kegyetlenül megverte, majd puszta kézzel mindkét szemét kinyomta. A Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség szerdán bejelentette, hogy Gy. Attilát különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja, és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.

Róbert Gabi támasza

– Ez lenne az egyetlen elfogadható ítélet – mondta a Borsnak Lakatos Róbert, Gabriella testvére, a korábban szociális munkásként is dolgozó lelkész.

Az a nyomorult teljesen tönkretette Gabica és az egész családom életét. Hiszünk Isten irgalmában, és bízunk benne, hogy az orvostudomány fejlődik annyit, hogy a húgom egy nap visszanyerhesse a látását, de mindenkinek az lenne a legjobb, ha Gy-t kivonnák a társadalomból.

Ez az ember a mai napig nem kért bocsánatot a testvéremtől – fakadt ki Róbert.

A sértett és szerettei egyáltalán nem bánnák, ha Gy. Attila a rácsok mögött töltené életének hátralevő részét. Robi korábban börtönben is dolgozott, és pontosan tudja, hogy a rabok közötti hierarchiában hol foglalnak helyet azok az elítéltek, akik gyerekeket vagy nőket bántalmaztak:

Gengszter nem sok jóra számíthat.

Gabriella a megvakítása óta sok háztartási munkát megtanult önállóan elvégezni. Most ő is a karácsonyra készül, kiveszi a részét a főzésből is.