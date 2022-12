Súlyos lépésre szánta el magát a megvakított kemecsei nő

A kemecsei Lakatos Gabriella fényes jövőre vágyott. A testvérével, Róberttel mindig is arra ösztönözték egymást, hogy tanuljanak, mert csak azáltal tudnak tisztességes életet nyújtani a családjuknak. Robi szociális munka szakon diplomát szerzett, de a mai napig tevékenykedik lelkipásztorként is. Gabriella is szeretett volna a bátyja nyomdokaiba lépni, de egy rossz párkapcsolat tönkretette az életét. Gy. Attila egy nap bejelölte a Facebookon, a lány pedig akkor még nem sejtette, hogy végzetes hibát követ el a férfi közeledésének elfogadásával.

Gy. Attila nem ismert kegyelmet

A kapcsolatból szerelem lett, ám az nem bizonyult tartósnak. A nő szakított partnerével, ám azt Gy. nem fogadta el.

Nem csupán azért, mert szerelmes volt a gyönyörű Gabriellába: a fiatal lány az együtt töltött idő alatt sok mindent megtudott a Gengszter becenevet viselő férfi viselt dolgairól, és az agresszív férfi nem szerette volna, hogy Gabi beszélni kezdjen. A lányt elrabolta, de Gabinak sikerült megszöknie. A férfi egy időre letartóztatásba került, de onnan kiengedték. Február 5-én aztán személyesen megkereste a volt párját. Megpróbálta a nőt rábírni a terhelő vallomása visszavonására, de Gabi erre nem volt hajlandó. Gy. ezért kegyetlenül megverte, és mindkét szemét kinyomta.

Róbertet élete egyik legnagyobb csalódása érte, amikor világossá vált számára, hogy a testvére megvakításában, ha áttételesen is, de egy rokonuknak is szerepe volt.

Róbert vigyáz a testvérére Fotó: Bors

- Tőle indult el azon a bizonyos napon Gy. Attila, vagyis az az ember, akit szerettünknek tekintettünk, talán még meg is akadályozhatta volna ennek a nyomorultnak a tettét.

Nem vagyok büszke a Lakatos névre, mert már túl sok fájdalom fűződik hozzá. Eddig csak az édesapám iránti tiszteletből tartottam meg. Most már viszont elindítottam a hivatalos eljárást.

A rokonság egy része már akkor kitagadott, amikor elvégeztem a rendészeti szakközépiskolát, ennek hatására végül nem is szereltem fel – mondta szomorúan a négy gyermeket nevelő férfi.