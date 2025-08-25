Szoboszlai miatt aggódnak Liverpoolban, itt a válasz a károgóknak

Óriási rangadó vár a Liverpoolra hétfőn este, a gárda a Newcastle otthonában szerepel első idegenbeli bajnokiján a szezonban (21.00, Tv: Match4). A mérkőzés több szempontból is pikáns, a két csapat évek óta ádáz harcot vív egymással, márciusban a Pool éppen a Newcastle ellen bukta el a Ligakupa döntőjét 2-1-re. Ráadásul a nyár idáig arról szólt, hogy a hazaiak legjobbja, Alexander Isak a Vörösöknél folytathatja pályafutását. Magyar szempontból Szoboszlai Dominik miatt lehet érdekes a találkozó: válogatottunk csapatkapitánya tétmeccsen először lehet jobbhátvéd a csapatban, legalábbis ezt tervezi Arne Slot menedzser.
A Liverpoolban szeptemberig kidőlt sérülés miatt Jeremie Frimpong, a helyére ugorhat be Szoboszlai. A drukkerek véleménye megoszlik, sokan aggódnak, noha Dominik a felkészülés során játszott, s gólpasszokat is adott a poszton. Sőt, a Lipcse játékosaként egyik legjobb teljesítményét nyújtotta ott.
A Ripost korábban írt már erről, most Bocsák Bence is megemlékezett Szoboszlai Dominik német kupameccsen nyújtott produkciójáról. Az Angliában élő újságíró most az Anfield Watch oldalon elemezte, miért lehet jó a csapatnak a játékos az új poszton. Szoboszlai a Lipcse játékosaként 2022-ben a negyedosztályú Teutonia ellen játszott itt. A teljesítménye elképesztő volt:
Adott két gólpasszt, emellett hét nagy helyzetet kialakított, ezzel csúcsot állított be a kupasorozatban. Emellett volt 132 labdaérintése, a párharcainak 83 százalékát megnyerte és volt hét kulcspassza. A csapat 8-0-ra nyert
Szoboszlai az ominózus meccsen legjobb lipcsei barátja, Benjamin Henrichs becseréléséig, közel hatvan percig játszott a posztján.
A találkozó után a német válogatott jobbhátvéd viccesen a Barcelona egykori világklasszisát, Daniel Alvest emlegette magyar haverja Instagram-posztját kommentálva, de Szoboszlai így válaszolt: „soha”. Úgy tűnik, most mégis újra "Alvesként" bizonyíthat.
