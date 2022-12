Újabb amerikai százmilliók a baloldal sajtójának

Még tart a kampányfinanszírozási botrány, máris újabb washingtoni pénz érkezésére számíthat a baloldal, azon belül az egyik fő médiafelület, a Telex. A donor ezúttal az Egyesült Államok külügyminisztériumának egyik hivatala, a DRL, amely több százmillió forint támogatást ad egy újságíró-akadémia létrehozásához, működtetéséhez. A magyar médiaegyensúlyba beavatkozó Demokráciai, Emberi Jogi és Munkaügyi Hivatal honlapja hemzseg a hazánkkal kapcsolatos egyoldalú, az Európai Bizottság és a Soros Györgyhöz közel álló „civil” szervezetek képviselte narratíváktól, legyen szó akár médiáról, bíróságokról vagy LMBTQ-jogokról - szúrta ki a Magyar Nemzet.

A Biden-adminisztrációhoz ezer szállal kötődő Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor Affairs (DRL) (magyarul: Demokráciai, Emberi Jogi és Munkaügyi Hivatal) nevű szervezet két évre 740 ezer dollárral támogatja a balliberális Telex.hu oktatóközpontját.

Főszerkesztőjük, a Gyurcsány Ferenc feleségével rendszeresen telefonálgató Dull Szabolcs jelentette be, hogy ingyenes és fizetős képzéseket is indítanak. Az oktatást az Idea Alapítvánnyal együtt tanároknak fogják nyújtani, önálló képzésben pedig 15–25 év közötti diákok tanulhatnak. A mintegy háromszázmillió forinttal megtámogatott Telex Akadémia szakmai igazgatójának Munk Veronika tartalomfejlesztési vezetőt nevezték ki, ügyvezető igazgatója pedig Pusztay András lett.

A beharangozó cikkben megemlítették, hogy a programötlettel különféle nyílt pályázatokon is indultak, támogatást végül az amerikai DRL-től szereztek. Állításuk szerint az elnyert összeget nem a portál működtetésére fordítják, hanem az utolsó fillérig a fia­taloknak szóló programra és az oktatóközpont beindítására.

A Telex vezetője azt azonban diszkrét homályban felejtette, hogy a DRL a washingtoni külügyminisztérium egyik szerve, ami az amerikai adófizetők pénzéből működik, ezt pedig a washingtoni szövetségi kongresszusnak kell megszavaznia.

Ismert tematika

A washingtoni székhelyű DRL a honlapján misszióként tüntette fel, hogy síkra szállnak az egyetemes értékekért, beleértve a jogállamiságot, a demokratikus intézményrendszert és az emberi jogokat. Az USA külügyminisztériu­ma alá tartozó hivatal feladata szembeszállni a demokrácia visszaszorításával, elősegíteni az ezért illetékesek felelősségre vonását, fenntartani a nemzetközileg elismert munkaügyi sztenderdeket, illetve előmozdítani a marginalizált faji, etnikai és vallási közösségek tagjainak, valamint az őslakosok, mozgássérültek és az LMBTQ-személyek jogait.

A DRL médiafelülete az Amerikai Egyesült Államok kormánya hivatalos honlapjának része, ahonnan néhány kattintással el lehet jutni az Európai Bizottság Magyarországról írt 2021-es országjelentéséhez.

A DRL által citált terjedelmes beszámoló hemzseg a baloldali-liberális hálózatokhoz köthető elfogult megállapításoktól, sokatmondó az is, hogy a jelentésben csak két médiumtípusról beszélnek: kormánypártiról és függetlenről. Egyoldalúan idéznek a már említett országjelentésből, kiemelve, hogy Magyarországon korlátozták az LMBTQ-hoz kapcsolódó tartalmakat.

A gyermekvédelmi törvény tárgyalásakor az RTL Magyarország állásfoglalását is idézik, mely szerint a törvény sérti a szólásszabadságot, jelentős gazdasági kárt okozva a magyar médiapiacon. Leírják, hogy negatívan hatott a média helyzetére a kormánypárti Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány létrejötte, melynek eredménye a „szerkesztői függetlenség hiánya” lett.

Nem stimmel a matek, zavaros baloldali kampányköltések, tiltott pártfinanszírozás történhetett.

A DLR honlapján hosszú bekezdést szenteltek a Klubrádió ügyének. Az Erőszak és zaklatás című fejezetben kitértek a kormánypárti média Soros Györgyöt érintő kritikáira, ahol nem meglepő módon az antiszemitizmus vádját is felhozták. Ezt azzal próbálták igazolni, hogy „a miniszterelnök és mások” Sorost „homályos globalista körökkel” hozták összefüggésbe. Felidéztek egy olyan marginális esetet is, amikor szerintük a közszolgálati televízió olyan riportot adott le, melyben egy újságírónő tevékenységét kritizálták. Kiemelték, hogy a Riporterek Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet ezt elítélte, valamint azt is, hogy Európai Újságírók Szövetsége szerint egy újságíró szakmai hírnevét próbálták tönkretenni a közmédiában.

A média területén kívül eső ügyekben sem tesz kísérletet a DRL apparátusa a kiegyensúlyozott vélemények megjelenítésére, a washingtoni szerv a Soros-univerzumba tartozó NGO-k – Amnesty International, Helsinki Bizottság – véleményét közli.

Nem az első kísérlet

Jól illeszkedik a tengerentúlról irányított médiabefolyásolási kísérletek sorába a Soros Györgyhöz köthető Internews médiavállalkozás hazai beindítására tett kísérlet. Amint azt a Magyar Nemzet megírta,

az Internews mögött a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok és a Rockefeller Alapítvány áll, de olyan ­technológiai óriáscégek is támogatják, mint a Facebook vagy a Google.

Tevékenységükre felfigyeltek már az amerikai konzervatív, jobboldali médiában is, a Breitbart írt arról, hogy a Biden-kormányzat finanszírozza az Internews magyarországi képviselete megnyitását.

Pressman látogatása

Tegnap David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok Budapestre akkreditált nagykövete Brüsszelben látogatta meg Cseh Katalint, a Momentum európai parlamenti képviselőjét. Cseh Katalin hangsúlyozta, hogy a magyar belpolitikában aktív diplomatával folytatott „őszinte beszélgetésükben” felhozta a „kormánypropaganda és a médiaszabadság kérdését”, majd arról panaszkodott amerikai vendégének, hogy szerinte a félretájékoztatás és az orosz propaganda terjedése hatalmas károkat okoz a társadalmi életben és a politika különböző szintjein.