Két autó szaladt egymásba az Erzsébet királyné útján

Összeütközött két személyautó Mórahalom határában, a Kissori út és az Erzsébet királyné útja találkozásánál. A balesethez a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.