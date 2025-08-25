Két autó szaladt egymásba az Erzsébet királyné útján

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 09:33
Erzsébet királyné útjabalesetMórahalom
Két autó ütközött Mórahalmon.
Összeütközött két személyautó Mórahalom határában, a Kissori út és az Erzsébet királyné útja találkozásánál. A balesethez a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem. 

