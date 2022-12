Van egy jó és egy rossz hírünk a karácsonyi időjárásról

Lesz hó karácsonykor, vagy nem? Hetek óta ez a kérdés érdekli talán legjobban az embereket. Nemrég még elég nagy esélye volt annak, hogy végre fehér legyen a karácsonyunk. Most azonban sajnos változott a helyzet. A koponyeg.hu előrejelzése szerint eléggé illúzióromboló módon nem lehűlés és havazás várható szentestére, hanem eső. Ugyanis jelentős melegedés érkezik az ünnepekre.

Sajnos úgy néz ki, esős karácsonyunk lesz Fotó: Kichigin / Shutterstock

Kedden még részben napos időnk lesz, de nem lesz melegünk, hiszen 3 foknál nem kúszik majd magasabbra a hőmérő higanyszála. Hasonló időben lesz részünk szerdán is, ám ezt követően drasztikus változás kezdődik. Az évszaktól eltérően azonban nem kemény lehűlés érkezik, hanem felmelegedés. December 22-én már 7, 23-án 8, míg 24-én akár 9 fok is lehet már a csúcshőmérséklet. Így a havazás szinte kizárt, ám esőben lesz részünk az előrejelzések szerint. Az eső sajnos úgy néz ki, hogy kitart karácsony első és második napjára is. Ám 27-én újra lehűlés kezdődik, így egyszerre hullhat eső és hó is.

December 28-tól tovább folytatódik a lassú lehűlés, ekkor már csak 4 fok lehet a napi maximum, de ismét kisüthet a nap. Ehhez hasonló időjárás várható szilveszterkor is, ami teljesen átlagosnak mondható.