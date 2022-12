Láttam egy bázist a Hold sötét oldalán – állítja a volt NASA-alkalmazott

Létezik intelligens élet a Földön kívül is? Máig ez az elsőszámú kérdés, ami izgatja az embereket, ha a világűr végtelenje szóba kerül. Noha sokáig a hivatalos szervek pletykaként hivatkoztak az ezt érintő témákra, manapság már maga a NASA kér fel papokat, hogy készítsék fel az embereket egy lehetséges "harmadik típusú találkozásra", miközben egyre több rejtélyes felvétel jelenik meg mind a Marsról, mind a Holdról. Az Amerikai Egyesült Államok Légierejének egyik volt őrnagya, Karl Wolfe több mint három évtizedet várt, hogy felfedje titkát: látott olyan fotókat a Hold sötét oldaláról, amiken egy egyértelműen egy bázis szerepel.

Bázist építettek az idegenek a Hold túlsó oldalán? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Wolfe-t a hatvanas évek végén hívta a NASA, hogy nézzen meg és állítson be egy meghibásodott kamerát. A szakértőként érkező őrnagy minderről a titoktartási kötelezettsége miatt nem beszélhetett sokáig, egy idő után azonban úgy döntött: itt az ideje kiállnia a nyilvánosság elé. Elmondta: egy olyan létesítménybe kellett mennie, ahol a világ minden tájáról voltak emberek. Itt odavezették abba a terembe, ahol a megjavítandó felszerelés volt. Adtak mellé egy pilótát, akivel elég sokat beszélgetett. Ez a pilóta mondta el, hogy lefotóztak a Holdon valamit, ami mesterséges képződménynek tűnik, és most ezeket a fotókat Langley-ben, a CIA központjában elemzik, majd meg is mutatta a képeket neki.

Wolfe arról számolt be: a felvételeken többek közt valamilyen parabolaantenna-szerű képződmény volt látható. Elmondása szerint az összes elem rendkívül rendezett, geometrikus volt, semmiképp sem természetes képződménynek tűntek.

Wolfe végül 2018-ban, egy New York-i balesetben vesztette életét.

(Via)