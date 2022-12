Az idegenek léteznek, és azt is tudom, hol élnek – fedte fel titkát az író

Több ezer kép van annak a férfinek a birtokában, aki állítja: nem csak arra van bizonyítéka, hogy létezik intelligens élet a Földön kívül is, de arra is, hogy az idegenek már a Holdon is telepítettek bázist, azaz közelebb vannak, mint hinnénk. A brit ufókutató és író szerint nem véletlen, hogy annyi megmagyarázhatatlan jelenséget, annyi azonosítatlan repülő tárgyat észlelnek és vesznek videóra manapság az emberek: a "kis zöld emberkék" ugyanis jó ideje a közelből figyelnek minket.

Az idegenek a Holdon vertek tanyát Fotó: Pixabay

Simon Lewis 8000 felvételt gyűjtött össze az évek során, amelyeket asztronauták készítettek. Van olyan fotója is, ami az 1972-es Apollo 16-küldetésen készült, és amelyen egy kráterben egy szivar alakú építmény látható, mely egyértelműen idegen eredetű. Az ufószakértő képeinek többségét még soha nem láthatta a nagyközönség.

– Vagy 8000 képem van, amik első pillantásra normálisnak tűnnek. Aztán ha jobban megnézed őket, rájössz, hogy valami nagyon nem stimmel rajtuk – magyarázta a Daily Starnak, felfedve: gyűjteménye nagy részét még 1994-ben kapta egy korábbi NASA-alkalmazottól, akinek meggyőződése volt, hogy mind az amerikaiaknak, mind az oroszoknak van bázisuk a Holdon.

Lewis elárulta: teljesen lenyűgözte az informátora munkája, hogy mi mindent gyűjtött össze, mi mindennek járt utána. Az azonban meglepte, hogy az idegenekről ő nem beszélt. Az író szerint pedig nagyon is ott vannak. Sőt! Állítja: a holdra szállás egyik célja is az volt, hogy az űrhajósok megvizsgálják az ott található idegen építményeket.