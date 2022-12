Megtörte a csendet a kulcsi családirtó édesanyja: Fiatal házaspár költözött be a horrorházba

Horváth Csanád Jutas az ideje nagy részét számítógépes játékokkal töltötte. Ugyan Kulcs egyik legnagyobb és legpazarabb házában lakott családjával, azonban a gazdagság nem vonta magával a boldogságot is.

Jutast a bíróság a börtön helyett elmegyógyintézetbe küldte. Fotó: Bors

A családtagok egymással is alig kommunikáltak, és az épületen belül mindenkinek megvolt a saját, kulcsra zárható részlege. Csanád Jutas hosszú ideig fontolgatta, hogy megszabadul szeretteitől, ugyanis úgy vélte, ők gátolják meg abban, hogy egy magasabb rendű, démoni létrendbe emelkedjen.

Az első gyilkosság: 2012. április 4-én elcsalta a bátyját egy közeli ingatlanba azzal az ürüggyel, hogy végre kipróbáljanak egy korábban vásárolt nyílpuskát. Az épületbe érve Jutas hátulról leszúrta 34 éves testvérét.

A második gyilkosság: Egy nappal később a 87 éves nagyapját megverte, majd leszúrta a könyvtárszobában.

A harmadik gyilkosság: Közvetlenül utána, ugyancsak egy késsel végzett a hálószobában tartózkodó, 83 éves nagyanyjával.

A negyedik gyilkosság:A csládírtó a többi szerettét április 6-án szerette volna meggyilkolni. Áramot vezetett a ház emeletére vezető ajtó kilincsébe, de a módszer nem vált be. A férfi rájött, hogy drasztikusabb eszközre van szüksége, ezért ismét kést ragadott, és rátámadt a nővérére. A lány jajveszékelését a szülők is meghallották, és odasiettek. Ekkor végezte ki Csanád az édesapját. Az anyát is megpróbálta megölni, de ő súlyos sérülésekkel megúszta. A nővérnek sikerült értesítenie a közelben lakó barátját, aki azonnal elindult a helyszínre, és felhívta a rendőrséget is. A gyilkos időközben elmenekült a házból, de néhány órával később a Duna-parton elfogták.

A TEK fogta el a gyilkos fiút. Fotó: Bors

Nem volt beszámítható

Az igazságügyi elmeorvosok szakvéleménye alapján a férfi a büntethetőséget kizáró mértékű elmezavarban szenvedett, ezért felmentették a gyilkosság vádja alól, és elrendelték a kényszergyógykezelését. Ez azt jelenti, hogy az elvi lehetőség megvan rá, hogy egy nap gyógyulttá nyilvánítsák és kiengedjék.

A z elhunytak síremléke a helyi temetőben. Fotó: Bors

Ismerik az ingatlan véres múltját

Az impozáns épületet a helyiek azóta a rémségek házának nevezik. A telek egyik leválasztott részén egy kisebb lakóingatlan áll, azt használja a történtek óta Manyi, a férfi édesanyja, aki a Borsnak korábban elmondta, hogy nem fogadná vissza gyermekét. A nagy házat évek óta árulták, de sokáig nem találtak komoly érdeklődőt. Néhány hónappal ezelőtt azonban eldőlt az épület sorsa, és megvette egy vállalkozó házaspár.

- Sanyi és Erika udvariasan bemutatkozott, de mélyebben nem ismerkedtünk meg! - mondta a Borsnak az egyik szomszéd, és hozzátette: a környéken élők csodálkoztak, hogy léteznek emberek, akik képesek beköltözni a horrorpalotába.

- Nem kell ahhoz feltétlenül a szellemekben hinni, hogy egy ilyen múlttal rendelkező házról azt gondoljuk, hogy rosszak az energiái

– magyarázta az idős asszony.

Ugyan az új lakókat elértük, de nem kívántak nyilatkozni. Annyit azért elárultak, hogy természetesen hallottak arról, hogy mik történtek az új otthonukban, ez rossz érzéssel is töltötte el őket, de már csak a saját életükkel foglalkoznak.

A család egyébként a ház eladásával egy időben felújíttatta a meggyilkoltak sírkövét. A nevük helyett csak annyi szerepel rajta: Szeretteink.