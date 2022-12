Magyar mester gyártja a Vasember milliókat érő ruháit

A világmegváltó filmhősökből viszonylag sok van, ám helyi Vasemberből meglehetősen kevés. A felvidéki Huszár Tibor azonban egyelőre az utóbbi csoportot erősíti, a férfi ugyanis felépítette a saját Vasember-páncéljait. A Marvel-univerzum egyik legendás szereplője északi szomszédunknál, a Komáromtól 30 kilométerre lévő Lakszakállason elevenedik meg.

Huszár Tibor egy másik Marvel-szereplő, Thanos kesztyűjével Fotó: Nagy Zoltán / Bors

Három év, három páncél

Tibort a saját műhelyében látogatta meg stábunk. A civilben bútorasztalosként dolgozó férfi - talán nem meglepő módon - a Vasember-filmek hatására döntött úgy, hogy megépíti a saját, hordható jelmezét. Igaz, előtte is kísérletezett Dragon Ballz-figurákkal, sőt, egy másik Marvel-szereplő, Thanos kesztyűjét is elkészítette.

– Őszintén szólva nem tudom, mi fogott meg benne. Korábban láttam moziban a filmeket, néhány éve pedig a barátnőmmel néztük a tévében. Egyszercsak a film közben beütött a fejemben a gondolat, hogy nekem ezt meg kell építenem. Aztán addig mentem, ameddig meg nem találtam a legjobb megoldást a páncélokra – kezdte a Borsnak Huszár Tibor. A férfi 2019-ben állt neki az első klasszikus, piros-arany színezetű Vasember-páncélnak. Ezen öt hónapig dolgozott, ám Tibor gondolt a barátnőjére, így a következő projekt Vasember barátnőjének, Peppernek a kék-arany színű páncélja volt. Ez már valamivel több időt vett igénybe. A harmadik, MK2 fantázianévre hallgató, teljesen ezüst színű ruha egy év leforgása alatt, idén decemberben készült el. A három közül nemcsak ez a legfejlettebb, de a legnehezebb is.

Hisz míg a piros ruha 12 kilót, a kék pedig 15-öt, az ezüst potom 22 kilót nyom.

A szélső két páncél Vasemberé, a középső Vasember barátnőjéé. Több száz munkaóra van mindegyikben Fotó: Nagy Zoltán / Bors

Különleges anyagból készülnek a jelmezek

Tibor végül a modern, és egyre inkább elterjedőben lévő 3D-nyomtatás mellett döntött. Szabadidejében kinézte az interneten a megfelelő elemeket, majd egy számítógépes tervezőprogram segítségével táplálta be ezeket a nyomtatókba. A többes szám szándékos, hiszen ahhoz, hogy a páncélok egyes elemei minél hamarabb legyártódjanak, a férfi mindjárt hat darab 3D-nyomtatóba ruházott be.

– Összesen 1000 óra kellene az elemek előállításához, a több nyomtató ezt az időt tizedeli meg. Így azt mondhatom, nagyjából tíz nap kell, mire minden elem kész lesz – mesélte Tibor, aki egy különleges anyaggal, a filamenttel dolgozik, ebben pedig a Filanora.eu cég támogatja őt. Ez az anyag kukoricakeményítőből készül, és leginkább a műanyaghoz hasonlítható. A nyomtatás után következik a csiszolás, a forrasztás, ha szükséges, a ragasztás, majd a festés, végül pedig az elektronika és a vezetékek beszerelése.

Modern, 3D-nyomtatóval, filamentből készülnek a páncél egyes elemei, így jóval könnyebb, mintha fémből gyártódna le Fotó: Nagy Zoltán / Bors

Megelevenedik a filmbeli hős

Merthogy a páncélok teljesen élethűek. Ott világítanak, ahol a filmben is, egy gombnyomásra nyílik ki a fejrész, vagy épp a hátsó szárnyelem, ráadásul a szürke MK2-es még beszélni is tud. A Vasember-jelmezeket Tibor magára tervezte pont azért, hogy alkalomadtán felvehesse őket.

– Párszor hívtak már születésnapra, ahol én voltam a meglepetés vendég, a filmekből előjött Vasember. A gyerekeknek elállt a szavuk, amikor megláttak - jegyezte meg a férfi, aki még egy negyedik páncélon is dolgozik, utána azonban úgy gondolja, leáll a gyártással.

– Amikor három éve a szüleim és a barátnőm elé álltam, hogy ezzel fogok foglalkozni, az első kérdésük az volt: minek?! Hát, én mindig úgy voltam vele, hogy ha találok magamnak egy hobbit, akkor abban sikeres szeretnék lenni. Így volt ez az autótuningolással, majd a testedzéssel, és most, a Vasember-páncélokkal is – mesélte Tibor, aki az asztalosmunka mellett, hétvégente építgette a remekműveket.

Így néz ki Huszár Tibor Vasember-páncélban Fotó: Huszár Tibor

Engem ez kapcsol ki a mindennapokból. Előfordult, hogy azon kaptam magam, már hajnali két óra van, és még mindig a műhelyben bütykölök

– nevetett a férfi, aki már megrendeléseket is kapott, ám ezeket visszautasította, hisz ezek a páncélok nemcsak sok időt emésztenek fel, hanem az értékük is nagy, darabonként közel 6000 euró (2,4 millió forint). Tibor most azon dolgozik, hogyha a negyedik jelmez is kész lesz, akkor egy kiállítással járja a városokat, hogy másoknak is megmutathassa műhelymunkáját, és talán azt is, hogy válhat valakiből igazi Vasember.