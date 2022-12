Hihetetlen eredménnyel végződött a Lidl, az Aldi és a Tesco bejgli-tesztje

Karácsony előtt és az ünnepek alatt is elárasztanak minket a boltok bejglivel, hiszen valószínűleg nincs is ennél autentikusabb süteménye a decemberi ünnepkörnek. Éppen ezért gondoltuk, hogy akkor bizony végig kóstoljuk mit is kínálnak az ország legnépszerűbb élelmiszerláncaiban.