Hiába perlik: mindenétől megszabadult a veronai halálbusz sofőrje

Ugyan a büntetőeljárás már lezárult, és a napokban az is kiderült, hogy a veronai busztragédiáért felelősségre vont sofőr Magyarországon töltheti le hat éves fogházbüntetését, a megítélt kártérítéshez nem juthatnak hozzá automatikusan a túlélők, illetve a gyászoló családok, polgári pert kell indítaniuk Magyarországon, hogy behajthassák az olasz határozatban foglaltakat.

– Biztos forrásból a tudomásomra jutott, hogy V. János nevén Békéscsabán volt egy lakás, amit a baleset után eladott, de egy nyaralóról is hallottam. Utána az élettársa azóta vásárolt házában laktak együtt, ahol szeptemberben őrizetbe vették – magyarázta Szendrei Endre, aki az unokahúgát veszítette el a balesetben. – Ha elítélik az autópálya megvádolt alkalmazottait is, akik ellen még folyik az eljárás, az esetükben a felelősségbiztosító fogja állni a kártérítés rájuk eső részét, ezt viszont most V. Jánosnak a magánvagyonából kellene kifizetnie. Csakhogy a jelek szerint megszabadult mindenétől – tette hozzá.

Ha nem lesz mit behajtani a sofőrön, a gyakorlat szerint megterhelhetik a jövőbeni járandóságait, le lehet tiltatni majd a fizetéséből is. De mivel V. János munkaidőben, alkalmazottként követte el a bűncselekményt egy cég járművével, felmerül, hogy a munkaadónak kell tudni bizonyos mértékig felelősséget vállalnia az alkalmazottja cselekedetéért. Így tehát még lesz bőven mit tisztázni a bíróságon, az áldozatok családjainak hosszadalmas bírósági procedúrái a sofőr elítélésével tehát még messze nem értek véget.

– Azt szeretnénk, ha a bíróság elrendelné, hogy V. Jánosnak a tragédia bekövetkeztekori anyagi helyzetét vegyék alapul, és ez a tulajdonos céget is érintené, hiszen akkoriban rendkívül magas árbevétellel és gépjárműparkkal rendelkeztek. Néhány éve persze, tettek lépéseket, így mára már koránt sincs akkora vagyonuk. Engem nem a pénz érdekel, elsősorban az a célom, hogy precedenst teremtsünk, hogy láthassák az emberek, ha tragédia éri őket, nem csak arról szól a történet, hogy mennyire próbálják őket kisemmizni. Fontos, hogy ne játszhassák ki a vagyonukat a feltételezett elkövetők még az ítélet előtt, ne tudjanak kimenekülni anyagilag – mondta Szendrei a Blikknek.

Amennyiben visszarendeznék V. Jánosnak a tragédia idején lévő vagyoni helyzetét, vélhetően még akkor sem tudná törleszteni a számlát. Ugyan az összeg minden személyre összegszerűen meg van állapítva, összességében a százmilliós tételt bőven elérheti.